Der klassische Tanzkurs gehört heute bei jungen Leuten genauso dazu wie der Schulabschluss oder der Führerschein. Üblicherweise absolviert man diesen in einer ADTV-Tanzschule, denn nur dort lernt man alle Tänze des Welttanzprogramms kennen. An den Wochenenden trifft man sich zur Tanzparty „Saturday Nite Club“, wo das Erlernte in Partyatmosphäre ausprobiert werden kann. Nach den drei Monaten in der sogenannten Start Card sind die jungen Paare schon fit für den Mittelball.

Die Start Card beinhaltet auch das „Anti-Blamier-Programm“. Dabei werden die über Tanzfähigkeiten hinaus auch zahlreiche übergeordnete Themen vermittelt: So stehen beispielsweise moderne Umgangsformen ebenso auf dem Programm wie Vorstellungs- und Bewerbungstraining. Hier setzt Casa-Inhaber Matthias Lass auf die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, die er als Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet ins Casa de la Danza einlädt. Ziel ist es, die Teenager nicht nur für das Tanzparkett fit zu machen, sondern auch für das gesellschaftliche Leben. Ein offizielles Zertifikat dokumentiert die Teilnahme und kann später den Bewerbungsunterlagen als zusätzlicher Pluspunkt beigefügt werden. Damit leistet die Tanzschule einen wichtigen Beitrag zur persönlichen und sozialen Entwicklung der Jugendlichen.

Voraussetzung für den Erfolg eines Tanzkurses ist nicht zuletzt auch die Qualifikation der Tanzlehrer. Simone und Matthias Lass können – als einzige Tanzlehrende in Bremen-Nord – die dreijährige Berufsausbildung zum ADTV-Tanzlehrer vorweisen. Diese gilt als umfassendste und schwierigste Ausbildung ihrer Art. Beide absolvierten diese mit der Bestnote „sehr gut“. Zudem sammelten sie als Profi-Turniertänzer viele Jahre Erfahrungen auf dem Parkett, die sie gern an ihre Schüler weitergeben. Mit ihrer humorvollen Art und ihrem jungen Team haben sie schon so manchen Tanzmuffel in Schwung gebracht. Die großzügigen Tanzflächen in den drei Sälen – alle mit Eichenparkett ausgestattet – , moderne computerunterstützte Sound- und Lichtsysteme sowie Klimaanlagen schaffen den idealen Rahmen für entspannte und erfolgreiche Tanzstunden.

Nach Beendigung der zweiten Stufe findet der Premierenball statt, zu dem dann auch die Eltern eingeladen werden. In festlicher Atmosphäre erleben die jungen Pärchen ihre erste rauschende Ballnacht mit Live-Band und Tanzshows. Im Anschluss an die Einsteigerkurse der Start Card geht es weiter in den Gruppen der Fun Card, wo interessante neue Figuren und Tänze den Spaß am Tanzen weiter steigern. Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Deutsche Tanzabzeichen in den verschiedenen Stufen Bronze, Silber, Gold und Goldstar zu ertanzen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 04 21 / 66 28 66 und im Internet auf www.casadeladanza.de.