Auf 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird eine einmalige Vielfalt an besonderen Wohnaccessoires angeboten. (Andreas Stamikow)

Schon seit 1984 ist das Einrichtungshaus Casa di mobili im niedersächsischen Künstlerdorf Worpswede eine der besten deutschen Adressen für originelle Möbel, Wohnaccessoires, Heimtextilien, Beleuchtung und Feinkost, vorrangig aus italienischer Fertigung. Auf gut 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche auf dem über 5000 Quadratmeter großen Grundstück am Ortseingang von Worpswede präsentieren bis heute die zwei Generationen der Familie Schewe zusammen mit erfahrenem und freundlichem Fachpersonal an sieben Tagen in der Woche im Casa di mobili Authentisches und Ausgefallenes, Edles und Erlesenes sowie Hochwertiges und Handgefertigtes international renommierter Hersteller und Manufakturen.

Der neue Firmenleiter Robin Schewe ist seit 2001 für das Unternehmen tätig.

„Nun wird es langsam Zeit, die Gestaltung der Firma an die nächste Generation weiterzureichen“, erklären die Gründer Gisela und Friedrich W. Schewe. Ihr Sohn Robin Schewe, bereits seit Januar 2001 im Unternehmen tätig, freut sich auf die vielseitigen Aufgaben, die ein solch etabliertes Unternehmen hervorbringt. Seit nunmehr 25 Jahren Branchenerfahrung gilt es für Robin Schewe, Interieur-Fans des exklusiven Hauses immer wieder neue Gestaltungsmöglichkeiten zu präsentieren und dabei den persönlichen Kontakt zu den Kunden des Hauses zu pflegen. Das Gründerehepaar steht dazu selbstverständlich weiterhin beratend Ihrem Sohn zur Seite.

Seit Februar, wurden in der ersten Phase sämtliche Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Wohnaccessoires, Heimtextilien und Leuchten, aber auch Inventarstücke im Zuge eines Räumungsverkaufes an die interessierte Kundschaft verkauft. Im März hat die Renovierungsphase begonnen, um schließlich im April das Reopening durchführen zu können.

Die persönliche Auswahl von Robin Schewe garantiert eine einmalige Vielfalt an besonderen Wohnaccessoires, Möbeln, Textilien und Delikatessen. Das Casa di mobili versteht sich in erster Linie als Stilberater und erspart seinen Kunden viele Stunden in unpersönlichen Möbelhäusern. Auf den garantierten Service müssen die Kunden dabei nicht verzichten. Außerdem wird das Einrichtungshaus neu organisiert, um sich auch in Zukunft auf dem Markt behaupten zu können. Neben einer Neuausrichtung des Sortiments werden die Verkaufs- beziehungsweise Büroflächen renoviert und neu gestaltet.

Robin Schewe, der neue geschäftsführende Gesellschafter von Casa di mobili, erklärt seine Geschäftsphilosophie: „Ich möchte unsere Kunden ehrlich und kompetent beraten. Nach über 25 Jahren Branchenerfahrung und dem selektierten Sortiment unseres Einrichtungshauses in Worpswede, stehe ich Ihnen für sämtliche Fragen jederzeit gerne zur Seite. Es gibt keinen Sessel, auf dem ich nicht persönlich saß, keine Vase, die ich nicht selbst in der Hand gehalten habe, kein Produkt, von dem ich nicht überzeugt bin. Bei einigen Produkten in unserem Einrichtungshaus gibt es viele freie Gestaltungsmöglichkeiten über das Angebotene hinaus. Deshalb freue ich mich über jedes persönliche Gespräch, in welchem ich Sie sehr gerne umfangreich beraten kann.“