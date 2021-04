Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones sind seit über 20 Jahren verheiratet. (2021 Hollywood Foreign Press Association/Dimitrios Kambouris)

Seit zwanzig Jahren sind Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas nun schon verheiratet. Seither gab es immer wieder Gerüchte über etwaige Beziehungskrisen des berühmten Paares. Was wirklich dran ist, verriet die Britin nun in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“.

„Wir respektieren den Raum des anderen und haben den gleichen nicht enden wollenden Humor“, erklärte Zeta-Jones. „Wir haben einfach verdammt viel Spaß zusammen.“ Die 51-Jährige fuhr fort: „Mein Mann ist 25 Jahre älter als ich, das ist kein Geheimnis. Klar haben wir auch mal Höhen und Tiefen, das ist doch normal für jede Beziehung.“

„Liebe und Respekt“

Am Ende seien „Liebe und Respekt“ die Konstanten ihrer Ehe. „Wir haben nie unseren Sinn für Humor verloren und genießen die Gesellschaft des anderen“, so die Oscar-Preisträgerin („Chicago“). Doch auch der Schauspielberuf helfe ihrer Beziehung: „Mein Mann und ich verbringen viel Zeit miteinander, weil wir im Gegensatz zu vielen anderen Paaren noch nie einen Job mit regelmäßigen Arbeitszeiten hatten. Ich arbeite manchmal 16 Stunden am Tag und dann eine Zeit lang wieder gar nicht.“ Wichtig, so Zeta-Jones, sei, „dass man einander viel Raum gibt“.

Zeta-Jones und Douglas heirateten am 18. November 2000. Im selben Jahr wurde ihr Sohn Dylan Douglas geboren. Tochter Carys Douglas folgte 2003. Aus seiner ersten Ehe mit der Filmproduzentin Diandra Luker hat der US-Amerikaner Michael Douglas zudem einen Sohn, den 42-jährigen Schauspieler Cameron Douglas.