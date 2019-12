Ian McKellen mag Hunde. Foto: Tim Brakemeier/dpa (Tim Brakemeier / dpa)

In der Kinoverfilmung des Musicals „Cats“ spielt Sir Ian McKellen den Theater-Kater Gus. Im richtigen Leben hat der 80-Jährige jedoch nichts für Katzen übrig.

„Ich mag sie überhaupt nicht“, gestand der britische Film- und Theater-Veteran der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich glaube, sie mögen mich auch nicht. Ich bin zwar ein paar zutraulichen Katzen begegnet, aber ich habe nur gedacht: 'Haut ab! Hört auf, euren Geruch auf mich zu übertragen.'“

Hunde seien ihm lieber, sagte McKellen, der besonders in seiner Rolle als Gandalf in der „Herr der Ringe“-Reihe weltberühmt wurde. „Hunde sind viel bedürftiger und geselliger, und sie sind Rudeltiere, also wollen sie Gesellschaft“, sagte er. An Katzen störe ihn dagegen noch eine Sache: „Man kann nicht mit einer Katze spazieren gehen.“

Neben Ian McKellen sind in „Cats“ zahlreiche Stars aus dem Film- und Musikgeschäft im Katzenkostüm zu sehen, darunter die Schauspielerin Judi Dench, Popstar Taylor Swift und Showmaster James Corden. „Es hat viel Spaß gemacht“, schwärmte McKellen von den Dreharbeiten. (dpa)