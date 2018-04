Dabei wurde in den einleitenden Gesprächen schon deutlich, dass die seit Anfang der 70-er-Jahre bestehende Anlage fast allen bekannt war und man natürlich vom nahen Deich auch die Anlage von außen gesehen hat. Drinnen gewesen war aber noch niemand.

Zum Start der Besichtigung begrüßte Holger Jahn, Vorstandsvorsitzender des CDU-Ortsverbandes Farge-Rekum, die Teilnehmer, bevor eine Mitarbeiterin der Firma Hansewasser die Gruppe zu der Besichtigung abholte. Bereits bei ihrer Begrüßung gab sie einen groben Überblick über die Daten der Anlage. So sind weit über 100 000 Haushalte aus Bremen-Nord und umliegenden Gemeinden angeschlossen, und es werden täglich etwa 16 000 Kubikmeter Schmutzwasser gereinigt.

Weitere und sehr detailreiche Informationen gab es dann im Betriebsgebäude vor einer riesigen Übersichtstafel und dem Blick auf das Betriebsgelände und der Weser. Anhand dieser Übersichtstafel wurden die einzelnen Stationen der Schmutzwasserreinigung, vom Einlauf am Rechen bis zum Auslauf in die Weser beziehungsweise zum Abtransport des Klärschlamms, erläutert. Dabei wurde sehr anschaulich dargestellt, welche mechanischen, aber auch biologischen Funktionen in den jeweiligen Stationen am Reinigungsprozess beteiligt sind.

Anschließend ging es von der Theorie zur Praxis auf das Außengelände. Die einzelnen Stationen wurden nun von der Mitarbeiterin sehr anschaulich erklärt. Sie machte dabei sehr eindringlich deutlich, dass viele Dinge die Kläranlage erreichen, die dort nicht hingehören. So rutschen zum Beispiel Wattestäbchen durch die Rechen und gelangen in die Klärbecken, Feucht- und Küchentücher lösen sich nicht auf und können die Pumpen blockieren. So ging es vorbei an Becken, die von einer trüben Brühe träge durchflossen werden, bis zu den Nachklärungsbecken, wo der Prozess soweit abgeschlossen ist, dass das Wasser wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird.

Damit war dann auch die Besichtigung der Kläranlage Farge beendet. Die Teilnehmer waren einhellig der Meinung, dass dieser Besuch sehr aufschlussreich gewesen ist, auch wegen der sehr guten Führung durch die Mitarbeiterin und ihre Geduld bei den vielen Fragen. Der CDU-Ortsverband Farge-Rekum möchte sich auf diesem Weg nochmals bei der Firma Hansewasser und vor allem auch der betreffenden Mitarbeiterin bedanken.