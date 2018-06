Das Sechserteam mit Lara Kämer, Nicole Buck, Nicole Rautenhaus, Isabella Wehrenberg, Lina und Annika Mollzahn zeigte ebenfalls eine hervorragende Leistung und fuhr vom 5. auf den 3. Platz. Für die Sportler und die Trainerinnen Sonja Mües und Jana Lürssen der Lohn für ein Jahr intensives Training.

Beim Erreichen des Titels Deutscher Meister werden die siegreichen Sportler traditionsgemäß an der Landesgrenze in Empfang genommen. Eltern, Freunde und Unterstützer des Vereins warteten mit Deutschlandfahnen und großen Plakaten. Auch die Ortsbürgermeisterin Angelika Cordes hatte es sich nicht nehmen lassen und stand mit an der Landesgrenze. Wie all die Jahre zuvor war auch die freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen wieder dabei. Nach den ersten Gratulationen und Fotos ging es mit einem durch die Feuerwehr begleiteten Autokorso zu den Klängen „We are the Champions“ durchs Dorf Richtung Sporthalle. Das Organisationsteam hatte alles für einen großen Empfang vorbereitet.

Es wurde noch einmal ganz offiziell gratuliert und Blumen überreicht. Danach konnten sich auch die Sportler entspannen und ganz in Ruhe erstmal eine Grillwurst essen. Es war ja ein aufregendes Wochenende.