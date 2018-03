Damit sind die Berliner weiterhin die einzige verlustpunktfreie Mannschaft in Deutschland auf dieser Ebene.

Obwohl es für die Schützlinge von Stefan Buß und Andreas Müller die erwartete Niederlage gab, heimsten sie vom Vizepräsidenten des Deutschen Handball-Bundes, Bob Hanning, der bekanntlich auch den Nachwuchs der Füchse trainiert, ein großes Lob ein. „Mir haben der Kampf und die Emotionen der Gastgeber sehr gut gefallen. Die volle Halle mit dem begeistert mitgehenden und fairen Publikum war einfach klasse“, erklärte Hanning nach dem Spiel auf der Homepage der Füchse.

Sein Team, diesmal weitestgehend mit B-Jugendlichen bestückt, kam dagegen bei der Beurteilung ihrer Leistung nicht so gut weg. Mit welch einem großen und starken Kader Bob Hanning in Berlin arbeiten kann, zeigt auch, dass er bereits am Montag mit einer Mannschaft aus dem Schul- und Leistungszentrum Berlin zur Schulweltmeisterschaft nach Doha (Katar) fährt.

Dementsprechend hoch ist daher auch die Leistung der Buß-Schützlinge anzusehen. Bis zur 22. Minute hielten sie beim 10:12 stark dagegen. Dann nahm Hanning eine Auszeit, stellte sein Team noch einmal neu auf und sorgte mit einem 7:0-Lauf für den 19:10-Halbzeitstand. Die Gastgeber hielten auch nach dem Wechsel voll dagegen und gestalteten die zweite Halbzeit mit einem 13:15 nahezu ausgeglichen.