Channing Tatum nimmt Auszeit von sozialen Medien

Der Schauspieler will sein Telefon in Zukunft weniger nutzen. Der Grund? Er sucht nach neuer Kreativität, die er meint nur in der echten Welt zu finden, nicht in der virtuellen.