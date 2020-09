Seit fünf Jahren habe sie schon niemanden mehr gedatet, gestand Charlize Theron in der Talkshow von Drew Barrymore. (2020 Getty Images/Tristan Fewings)

Drew Barrymore hatte mit dem Liebesabstinenz-Geständnis in ihrer eigenen Sendung vorgelegt - Hollywood-Kollegin Charlize Theron zog nun an gleicher Stelle nach: Auch sie habe seit fünf Jahren niemanden mehr gedatet, erklärte die 45-Jährige in Barrymores TV-Show. Einsam fühle sie sich trotz des fehlenden Liebeslebens aber nicht, sagte die Schauspielerin, die sich 2015 von Sean Penn getrennt hatte. Mit ihren beiden Adoptivkindern sei sie glücklich, so Theron. Sie sei jedoch offen dafür, wenn ihr Freunde ans Herz legen, wieder daten zu gehen.

Einen Tag zuvor bereits hatte auch die Gastgeberin der „Drew Barrymore Show“ im Gespräch mit ihrem Gast Jane Fonda eingeräumt, seit fünf Jahren keine ernsthafte Beziehung mehr gehabt zu haben. Barrymore ging sogar noch einen Schritt weiter und meinte, sie habe den Männern abgeschworen.