Dan) zu einem Karate-Event zu Gast. Es gibt nur wenige Karateka, die so fundiert lehren und so wenig Personenkult betreiben wie der britische Gast.

Zugegeben ist es nicht jedermanns Sache, die Sinnhaftigkeit von Kampfsportbewegungen hinsichtlich der Anwendung in der Selbstverteidigung zu hinterfragen und im engen körperlichen Kontakt mit einem Partner zu erproben. Iain Abernethy jedoch verstand es meisterhaft, sein fachkundiges Publikum in den Bann zu ziehen, die Teilnehmenden auf eine aufschlussreiche Reise durch die Geschichte des Karate mitzunehmen und die dabei gewonnenen Eindrücke auch noch in Kampfszenarien zu übersetzen.

So gelang es Iain Abernethy, scheinbar vertraut geglaubte Basistechniken auf fast wissenschaftliche Weise auf ihre Entwicklung in der Geschichte des Kampfsports zu analysieren und als realistische Selbstverteidigungstechniken zu interpretieren. Diese Kombination aus Karate, Kampfkunst und Selbstverteidigung lockte nun zum vierten Mal eine große Karate-Gemeinde in die Cato-Halle. Unter den knapp 100 Gästen des zweitägigen Kampfsport-Workshops waren nicht nur „normale“ Karatesportler, sondern erneut etliche Kenner, die selber professionelle Selbstverteidigungskurse anbieten und entsprechende Trainerlizenzen besitzen. Körper und Geist waren gefragt, denn Iain Abernethy tauchte mit seinen Übungen tief in die komplexe Geschichte der so genannten Kata-Übungen und allgemein des Karate ein und forderte den Teilnehmern viel Aufmerksamkeit bei den anspruchsvollen Übungen ab.

Inzwischen hat es sich in der Karate-Szene herumgesprochen, dass Iain Abernethy auf dem Gebiet des Bunkai (realistische Anwendung von alten Kampfchoreografien) einer der weltweit führenden Experten ist und weltweit Lehrgänge wie jetzt in Achim anbietet. Gebannt und engagiert folgten alle Gäste den Anweisungen und Erklärungen des Gastes, der erneut durch seine außergewöhnliche Persönlichkeit faszinierte. „Wir waren von Iain und seiner Persönlichkeit so angetan, dass wir ihn nun zum vierten Mal engagiert haben“, sagt Isabel Fahl, die 2. Vorsitzende der Achimer Karateka. Mit Charme, Humor und vor allem großer Überzeugungskraft leitete er an beiden Tagen die Trainingseinheiten an und stellte sich anschließend in geselliger Runde den wissbegierigen Sportlern. „Jeder, der sich ernsthaft mit Karate beschäftigt, sollte mindestens einmal bei Iain trainiert haben“, war anschließend der begeisterte Tenor auf der Facebook-Seite des TSV Achim, der zu seinen Lehrgängen inzwischen von vielen Stammgästen, darunter auch etliche ehemalige Achimer Karateka, besucht wird.

Für den äußeren Rahmen der Trainingseinheiten sorgte ein großes Team um Andreas und Dagmar Fahl sowie Jesko Roßmann, das von der Betreuung des Gastes bis zur Vermittlung von Übernachtungen viele Aspekte berücksichtigen musste. Informationen zum Karate beim TSV Achim gibt es im Internet unter www.tsv-achim-karate.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins.