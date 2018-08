An diesem Tag trat die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Ziel der DSGVO ist es, ein weitestgehend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der Europäischen Union zu schaffen. Darin sollen vor allem die Rechte und Kontrollmöglichkeiten derjenigen gestärkt werden, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Als zertifizierter Datenschutzbeauftragter ist Haye Hösel zusammen mit seinem Team der Firma HUBIT ­Datenschutz bei diesem Thema besonders gefragt.

„Gerade im Vorfeld des 25. Mai haben sich zahlreiche Firmen bei uns gemeldet, die eine Abmahnung, Datenvorfälle oder Kontrollen durch Aufsichtsbehörden befürchteten und unsicher waren, was bei der Umstellung auf sie zu kommt. Vielen fehlten eben einfach wichtige Informationen“, sagt ­Hösel. In einem ersten Schritt hat er häufig die Webseiten der einzelnen Unternehmen unter die Lupe genommen. Die Experten haben die Inhalte und die technische Gestaltung gecheckt und letztendlich geprüft, ob die Seite den aktuellen Anforderungen entspricht. Des Weiteren hat Hösel seinen Kunden Dokumentvorlagen bezüglich der neuen Datenschutzverordnung zur Verfügung gestellt. „Unsere wichtigste Aufgabe ist in diesem Fall eindeutig die Beratung. Die Firmen müssen die neuen Gesetzlichkeiten verstehen und dürfen keine Kurzschlusshandlungen vornehmen“, erläutert Hösel. Das Gleiche gelte beim Thema Betroffenenrechte.„Im Fall eines Datenvorfalls wie einem Hackerangriff ist hingegen oftmals schnelles Handeln gefragt. Dabei muss innerhalb von 72 Stunden entschieden werden, ob der Vorfall an die Behörde gemeldet werden muss“, sagt der Datenschutzbeauftragte.

Ein weiteres Thema ist die Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten. Hösel: „Zu dieser Art der Datendokumentation ist jedes Unternehmen verpflichtet – vom Ein-Mann-Betrieb bis hin zum Großkonzern.“ Auch in diesem Bereich stehen er und seine Mitarbeiter den Kunden beratend zur Seite: „Wenn nicht gerade zusätzlich eine neue Datenschutzverordnung in Kraft tritt, ist es unsere Aufgabe jährlich einen Blick auf die gesamte Datenverarbeitung einer Firma zu werfen und diese hinsichtlich aktueller rechtlicher Anforderungen zu checken, zu bewerten und letztendlich Empfehlungen auszusprechen.“

Weitere Informationen gibt es unter www.hubit.de.