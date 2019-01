Chelsea Clinton ist erneut schwanger. Wie sie über Twitter mitteilte, erwartet die 38-Jährige im Spätsommer ein Kind. (Samir Hussein/Getty Images for Clinton Foundation Fundraiser)

Familienzuwachs bei den Clintons! Chelsea Clinton, Tochter von Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, ist wieder schwanger. Am Dienstag gab die 38-Jährige via Twitter bekannt, dass sie und ihr Ehemann Marc Mezvinsky zum dritten Mal Eltern werden. „Wir haben es geliebt, zu beobachten, zu was für einer wundervollen großen Schwester Charlotte heranwächst. Und nun freuen wir uns darauf, zu sehen, wie Aidan ein großer Bruder wird“, teilte Chelsea die frohe Botschaft und verriet, dass das neue Familienmitglied im Spätsommer zur Welt kommen soll.

Die ehemalige Präsidententochter geht voll und ganz in ihrer Mutterrolle auf. Nach der Geburt von Tochter Charlotte im September 2014 erklärte sie im Interview mit dem amerikanischen „People“-Magazin: „Als ich Mutter wurde, veränderte das alles. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so intensiv um etwas sorgen, etwas so sehr lieben könnte. Diese Liebe hat in meinem Herzen einen so großen Platz eingenommen, von dem ich zuvor nicht einmal wusste, dass er existiert. Ich liebe sogar meinen Ehemann und meine Eltern mehr als zuvor.“

Nach Tochter Charlotte und Söhnchen Aidan Lennox bekommt Chelsea Clinton ihr drittes Kind. Ihr Vater Bill darf sich damit über einen weiteren Enkel freuen. (Jemal Countess/Getty Images)

Mit dem Investmentbanker Mezvinsky ist Chelsea seit neun Jahren verheiratet. Nach Tochter Charlotte und Söhnchen Aidan Lennox, der im Juni 2016 zur Welt kam, macht Baby Nummer drei das Glück der Familie nun perfekt.