Dort sind die neuen Kollektionen der aktuellen Herbst- und Wintersaison frisch eingetroffen.

Zum Saisonbeginn gibt es in der Boutique wärmende und angesagte Jacken in aktuellen Styles sowie Farben, Shirts und Hoodies in Ringel- sowie floralen Designs. Auch neue Blusen in trendigem Karomuster, modische Jeans und andere Hosen in verschiedenen Waschungen hängen ab sofort auf den Haken in dem 270 Quadratmeter großen Laden. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche modische und kuschelige Accessoires für die kühlere Jahreszeit.

Zudem locken Schnäppchen ins Outlet-Corner – vom heutigen Donnerstag bis zum 30. Oktober sind Einzelteile bis zu 20 Prozent reduziert. Außerdem gewähren die Mitarbeiter einen 20-prozentigen Nachlass auf die Zeze-Kollektion und ein Lieblingsstück sowie sogar 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Jeans der Marke Angels.

Es lohnt sich also, bei Trends! vorbeizuschauen und nach einem herbstlichen Look Ausschau zu halten.