Die Gemeinschaftspraxis kümmert sich seit dem Jahr 1989 um die Fachbereiche Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Am alten Standort an der Hauptstraße in Weyhe sei der Platz der expandierenden Praxis, die einen Einzugsbereich von rund 100 Kilometern hat, schlicht zu klein geworden, berichtet Dr. Tobias Brockmöller, Unfallchirurg und Sportmediziner in der Praxis.

In dem Neubau sollen auf zwei Etagen unter anderem zwei OP-Räume inklusive Aufwachraum entstehen. Außerdem ist in den Planungen des Gebäudes ein Übernachtungsbereich mit vier Einzelzimmern vorgesehen, erklären Brockmöller und Architekt Kay Kläning das Vorhaben. Im Erdgeschoss sollen die ambulante Patientenversorgung mit Röntgendiagnostik, Wundversorgungs- und Gipsraum sowie der Terminbereich und der Bereich für Arbeits- und Schulunfälle und Notfallpatienten angesiedelt werden. Neben der Vervierfachung des Raumbedarfs soll auch das Angebot der Klinik ausgeweitet werden. Zusätzlich zu den genannten Bereichen sollen Akupunktur, Osteopathie, Arthrosebehandlung und Osteoporosetherapie angeboten werden. Die Investitionen in den Neubau direkt an der Autobahnanschlussstelle in Brinkum betragen rund 3,5 Millionen Euro, so Brockmöller.