Bunt, fröhlich und beeindruckend wird es auch in diesem Jahr wieder am Himmel über dem Ritzenbüttler Sand. (Christian Kosak)

Darunter Drachenenthusiasten aus ganz Europa. Über 250 Teilnehmer haben sich für die diesjährige Ausgabe des Drachenfestes angemeldet, davon viele aus England, Frankreich und den Niederlanden.

Die Drachen, die die Profis in den Wind geben, sind keine Produkte von der Stange. Fast jeder wurde vom Besitzer selbst entworfen und von Hand gefertigt. Einige davon haben Ausmaße, die die Gesetze der Aerodynamik infrage stellen. So wie der von Olaf Meißner handgefertigte „Mega-Bowl“, der mit einer Größe von 26 Metern beeindruckende Ausmaße aufweist.

Vierleinen-Drachen (Revolutiondrachen) erlauben außergewöhnliche Manöver. (AIR4CE)

Neu dabei ist in diesem Jahr das Team AIR4CE aus den Niederlanden. Zusammen mit anderen Revolutionfliegern bilden sie einen Schwerpunkt auf dem Drachenfest. Ihre Drachen bestehen aus Vier-

Leinen-Lenkdrachen, die zwar bereits seit den 80er-Jahren bekannt, bis heute jedoch selten sind. Über vier Leinen gesteuert, können sie Manöver ausführen, die kein anderer Drachentyp schafft, erklärt Uwe Schwettmann. „Vierleiner können vorwärts, seitwärts und rückwärts fliegen. Sie können auch bewegungslos in der Luft schweben, in jeder Position, aufrecht, kopfüber oder seitwärts“.

Das wohl erstaunlichste Merkmal dieser Lenkdrachen ist laut Uwe Schwettmann, dass sie überall in der Luft bei voller Geschwindigkeit anhalten können. „Sie können im Zentimeterbereich über den Boden, um Hindernisse oder andere Drachen herumgeflogen werden“. Die Revolutionflieger werden jeweils Einzel- und Teamvorführungen fliegen. Es soll aber auch versucht werden ein Megateam aufzustellen, so Schwettmann. Die Teilnehmer wollen eine spontane Choreografie vorführen. Spontan, weil keine Zeit zum Proben bleibt, da die Teilnehmer erst in Lemwerder aufeinandertreffen. Geplant ist, dass das Team eine Kür nach Musik fliegt, bei der verschiedene Bilder entstehen.

Wie viel Engagement und Liebe die Teilnehmer in ihr Hobby legen, zeigt sich auch, wenn man über den Zeltplatz wandert. Ob Lichterketten, Dekorationen oder die überall steckenden Fahnen und Windspiele: Ein Blick, besonders wenn es dunkel wird, lohnt sich.

Auf den besonderen Effekt von Licht und Dunkelheit wird auch bei der Nachtflugshow am Sonnabend gesetzt. Nach der Premiere im letzten Jahr können sich die Zuschauer auch dieses Mal wieder auf eine ausgefeilte Lichtshow freuen, die das Feuerwerk der letzten Jahre ersetzt. Um besondere Effekte in der Dunkelheit zu kreieren, haben sich die Drachenflieger wieder einiges einfallen lassen.