Einen tollen Nachmittag bescherte der Seemanns-Chor Vegesack den Zuschauern auf dem Erntefest in Hambergen. Unter der Leitung von Birgitt Kropp gaben die Seemänner wieder alles. Bei "Bremer Jungs aus Vegesack“ hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Wie bei jedem Auftritt riss es die Zuschauer mit, tosender Beifall war das Ergebnis. Der Seemanns-Chor sucht immer wieder neue Sänger und Musiker. Übungsabend ist immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kirche der Jacobs University in Bremen-Grohn.