Für den Gospelchor "GoSpellOn" aus Syke stand das letzte Oktoberwochenende ganz im Zeichen der Weihnachtsvorbereitungen. Die circa 30 Sängerinnen und Sänger folgten mit viel Freude dem Engagement und Spaß des Chorleiters Svavar Sigurdssons. Schon vom vorigen Jahr bekannte Weihnachtslieder wie „In der Nacht von Bethlehem“ oder „Silent Night“ wurden aufgefrischt, aber der Chor arbeitet auch an neuen Stücken, um das Programm abwechslungsreich gestalten zu können. Darunter sind moderne und traditionelle Arrangements wie „Christmas Samba“, „What Child is this“, „Caroling, caroling“ oder „Aus der Armut eines Stalles“. Interessierte können sich am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Christuskirche in Syke beim Adventskonzert von „GoSpellOn“ ein eigenes Bild davon machen.