Höhepunkt des Jahres war das Gemeinschaftskonzert mit Kathy Kelly im Dezember, ebenfalls in der Kirche, vor über 400 Besuchern. Für den Chor ein Sprung ins kalte Wasser, da für eine gemeinsame Probe mit der Profi-Musikerin lediglich eine Stunde am Tag des Konzerts angesetzt war. Das alles besser als erhofft funktionierte, lag auch an der entspannten Atmosphäre, die sich im Laufe des Konzerts dank der Erfahrung und mitreißenden Vorstellung von Kathy Kelly einstellte. „Durch das Konzert sind viele interessierte Sängerinnen und Sänger auf uns aufmerksam geworden und haben uns unterstützt“, so Ralph Landwehr, Vorsitzender der Vereins. Zehn neue Mitglieder konnten dadurch gewonnen werden, sodass der Chor jetzt 35 aktive Mitglieder und 14 passive, fördernde Mitglieder zählt. Landwehr bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihr Engagement und bei Chorleiterin Daniela Harmling für ihre unermüdliche Arbeit. Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen wurden Ralph Landwehr (Vorsitzender), Elke Beckefeld (stellvertretende Vorsitzende), Stefanie Geisler (Kassenwartin) und Birgit Maaß (Schriftführerin) einstimmig für die nächsten 2 Jahre im Amt bestätigt. Nach vielen Jahren Vorstandsarbeit haben sich Marion Beneke (stellvertretende Schriftführerin) und Edith Merten (stellvertretende Kassenwartin) entschlossen, nicht wieder zu kandidieren. Einstimmig gewählt wurden Martina Hundt (stellvertretende Kassenwartin) und Jan Clausen (stellvertretender Schriftführer) als neue Vorstandsmitglieder. „Im Jahr 2018 werden wir weiter an neuen Stücken arbeiten, im Schwerpunkt deutsch- und englischsprachige Schlager der Fünfziger bis Siebziger Jahre“, sagt Harmling. Interessierte können dienstags ab 18.30 Uhr zum Übungsabend kommen oder sich unter www.chor-thedinghausen.de informieren.