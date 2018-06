Im Bildungszentrum Heimvolkshochschule Hustedt verbrachten die Sängerinnen und Sänger des Gospel- und Popchores „LightTrain" ihre Chor-Freizeit. Chorleiterin Sandra Bysäth hatte ein vielseitiges Programm organisiert. Neue Gospel- und Popsongs wurden eingesungen und parallel Rhythmus-, Stimm- und Atemübungen absolviert, die nicht nur Spaß machen, sondern auch die Stimme unterstützen.

Natürlich kam die Freizeit nicht zu kurz. Die gute Stimmung im Chor war hier ebenfalls zu spüren und das gemütliche Beisammensein an den Abenden, das geprägt war von guten Gesprächen, lustigen Spielen und viel Lachen, stärkte das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe. Es war eine sehr gelungene Chorfreizeit.

Ein neues Konzert von „LightTrain“ wird es im Herbst geben. Mit neuen Liedern, darunter „Bohemian Rhapsody“, „Learn to fly“, „Ain`t no mountain high enough“, „I find rest in you“ und Highlights aus früheren Konzerten, möchte der Chor seine Gäste erfreuen. Wer „LightTrain“ vorher schon hören möchte, der ist auch dazu herzlich eingeladen: Der Chor singt am Sonntag, 19. August, um 15 Uhr im Müllerhaus in Brunsbrock.