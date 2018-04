Porträt

Christian Sewing: Vom Auszubildenden an die Spitze

Nun soll es also Christian Sewing richten. Der Westfale, der sein Handwerk 1989 in einer Filiale der Deutschen Bank in Bielefeld lernte, wird mit 47 Jahren der jüngste Konzernchef, den Deutschlands größtes Geldhaus je hatte.