Vor Kurzem fand das Vorbereitungstreffen für das deutsche Team bei den Special Olympics (SO) World Summer Games 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Christophe Schuler vom Golfclub Lilienthal ist einer der 170 Athleten aus Deutschland, die daran teilnehmen. In seinem großen Koffer verbergen sich 22 Kleidungssstücke, die die deutsche Delegation tragen wird. Dabei gibt es eine strenge Kleiderordnung, was genau wann und wo getragen werden muss. Bei der Eröffnungsfeier und dem Botschaftsempfang zum Beispiel sind eine dunkelblaue lange Hose, ein weißes Shirt, ein Blazer mit SO Germany Pin, ein Hut mit SO Germany Pin und dunkle Schuhe vorgeschrieben. Jetzt wächst die Spannung: Am 8. März starten die Athletinnen und Athleten als Botschafter für Deutschland in das Märchen aus 1001 Nacht.