Unter dem Motto #gottseidank wird ab 10.30 Uhr ein lebendiger Jubiläumsgottesdienst abgehalten und im Anschluss ab etwa 12.15 Uhr bei bester Verpflegung das Sommerfest gefeiert – mit zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie. Zur Begrüßung wird Lilienthals Bürgermeister Kristian Willem Tangermann ein paar Worte an die Gäste richten, außerdem gibt es einen Rückblick auf die Geschichte der Gemeinde und Mitglieder berichten von persönlichen Erfahrungen. Das Christus-Centrum Oasis Lilienthal ist eine evangelische Freikirche und Mitglied im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Gemeinde versteht sich als Teil der weltweiten Christenheit, ist eingebunden in die Evangelische Allianz Bremen sowie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen.