Elke Dauser-Kurihara und Ehemann Bruce Kurihara (r) leiten den Fachmarkt an der Angelser Straße. (Kristina Bumb)

Jetzt werden Zwiebelblüher gesetzt, der Rasen gedüngt, Hecken und Sträucher beschnitten sowie jede Menge Herbstlaub aufgefegt. Glück hat, wer clevere Gartengeräte sein ­eigen nennt. Denn damit geht die Arbeit leichter von der Hand.

Dauser Land- und Garten­technik hält in seinem 500 Quadrat­meter großen Fachgeschäft an der Angelser Straße eine große Auswahl hochwertiger Geräte bereit. Darunter finden sich leistungsstarke Modelle des Herstellers Stihl. Laubbläser, Hochentaster und Co sind dabei akkubetrieben. „Diese Geräte sind leicht, handlich und einfach zu bedienen“, sagt Elke Dauser-Kurihara, die den Spezialhandel zusammen mit Ehemann Bruce Kurihara betreibt. Darüber hinaus haben die Akku-Exemplare den Vorteil, dass sie leise und umweltfreundlich arbeiten sowie an der heimischen Steckdose schnell wieder aufgeladen werden können.

Das motivierte Team von Dauser Land- und Gartentechnik. (Dauser Land- und Gartentechnik)

Noch vieles mehr für Hobby- und Profigärtner umfasst das Sortiment des Fachmarktes – ­darunter zahlreiche Rasenmäher von Aufsitz­modellen über Robotermäher bis hin zu Elektro- und Benzinexem­plaren. „Die Kunden können bei uns vor Ort das Handling aller Geräte ausprobieren “, sagt Elke Dauser-Kurihara.

Das Besondere: Das Unternehmen hat eine eigene Werkstatt mit Hol- und Bringservice, in der Mäher und andere Geräte gewartet und repariert werden. „Service wird bei uns großgeschrieben“, so die Fachfrau.