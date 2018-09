Für den Groove sorgen Thomas Götte an den Drums und Andreas Pohl am Bass, für die Gitarrensounds Rolf Hegelin-Henschel und Werner Nause, Frontmann ist Dirk Rademacher. Bekannt ist die Band für ihr abwechslungsreiches Programm. Dabei wird ausnahmslos von bekannten Klassikern gecovert. Die Palette reicht von Stücken von Kenny Wayne Shepherd, Popa Chubby, Cream, ZZ TOP und der Vargas Blues Band. Die Mad Dog Blues Band ist in der Bremer Bluesszene fest verankert und hat einen Stammplatz auf der Bühne des „Meisenfrei“. Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro.