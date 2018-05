Doch die beiden Pokalstifterinnen ließen sich nicht lumpen und kauften einen neuen Wanderpokal, um die Bedeutung der Jugendarbeit in der Pokalvereinigung zu unterstreichen und einen Zusammenhalt der Jungschützen zu fördern. Dieses ist in heutiger Zeit besonders wichtig: Gerade im Nachwuchsbereich gibt es in den Schützenvereinen Probleme. Doch beim neuen Wanderpokal marschierten die Steinberger nicht so durch wie beim ersten Pokal.

Nach Abschluss des diesjährigen Schießwettbewerbs um den Rother-Dunker-Pokal – so wird er auch heute noch genannt – freuten sich Christoph Mahlstädt sowie Sabrina und Patrick Schmechel, denn die von diesen Dreien gebildete erste Mannschaft des Schützenvereins Cluvenhagen gewann mit 289 Ringen den Wanderpokal. Es folgten die Jungschützen aus Völkersen mit 287 Ringen, das Team aus Posthausen mit 279 Ringen, Cluvenhagen II mit 278 Ringen, Langwedelermoor mit 277 Ringen, Daverden mit 276 Ringen, Holtebüttel mit 258 Ringen und Langwedel mit 240 Ringen.

Als beste Einzelschützin wurde in diesem Jahr Frederieke Wendt aus Völkersen ausgezeichnet, die 99 Ring schoss, gefolgt von Hendrik Sündermann aus Holtebüttel mit 98 Ring und einem Teiler von 40,4 sowie Lara Intemann aus Völkersen mit 98 Ring und einem Teiler von 381,0.