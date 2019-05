Sängerin Meret Becker bringt ihr Album „Le Grand Ordinaire” mit. (Music Hall)

Dabei kreierte sie im Laufe der Jahre ihren eigenen Klangkosmos, dem man anmerkt, dass ihre musikalische Karriere einst im Varieté und den Cabarets Berlins begann.

Pünktlich zum 25. Geburtstag der Music Hall bringt sie dieses, ihr ganz eigenes Paralleluniversum auch nach Worpswede. Am 2. Juni ist sie dort mit ihrem Album “Le Grand Ordinaire” zu Gast. Dieses besteht aus einer Collage von musikalischen Bildern und surrealen Liedern, die von Reisenden erzählen. Die Sehnsucht nach dem miteinander Weglaufen, Aufbruch, Flucht – innen wie außen, das niemals Ankommen, die Angst vor dem Fremden & Angst vor dem Fremdsein. Ein wiederkehrendes Thema ist der Zirkus “Le Grand Ordinaire”.

Gemeinsam mit ihrer Band “The Tiny Teeth“ bringt Meret Becker musikalische Bilder auf die Bühne. Dazu wird beispielsweise das romantisch-bizarre Instrumentarium von Musikclowns verwand: Spieluhr, Kinderklavier, Glasharfe und Singende Säge. Im Gegensatz dazu stehen scheppernde Songs, die mit Bläsersatz, Banjo, Akkordeon, Archtop-Gitarre & Schlagwerk instrumentiert sind. Sie erzählen von den Seemännern unter den Bühnenmenschen, die alle Sprachen sprechen, gern auch gleichzeitig und die mit voller Kraft auf die Klippen zu halten, aufrecht stehend, mit wirrem Haar.

Am Sonntag, 2. Juni, öffnet Meret Becker in der Music Hall Worpswede die Tore ihrer persönlichen Manege. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es in der Music Hall sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.