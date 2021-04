Garantiert ohne Double: Dr. Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) im Kreise ihrer neuen Kollegen, Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, rechts) und Staffkapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). (ZDF / Dirk Bartling)

So hatte sie sich das nicht vorgestellt: Als Collien Ulmen-Fernandes ihre erste Szene für „Das Traumschiff“ (ZDF) drehte, musste sie mit einem Double vorlieb nehmen. Florian Silbereisen, der eigentlich den Kapitän Prager spielt, war noch nicht an Bord. Grund dafür waren die vollen Terminkalender der beiden Stars, wie Ulmen-Fernandes nun in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet.

„Ich sollte eigentlich erst im Februar einsteigen“, erinnerte sie sich. „Aber dann fragten sie ganz kurzfristig, ob ich spontan doch schon im November aufs 'Traumschiff' kommen kann.“ Obwohl dieser Zeitraum für die Dreharbeiten zu ihrer neuen Sendung „Rabenmütter oder Super Moms?“ (Donnerstag, 6. Mai, 20.15 Uhr, auf ZDFneo) geblockt gewesen sei, versuchte die 39-Jährige eine Lücke zu finden.

Am Ostersonntag hat Collien Ulmen-Fernandes ihren ersten Auftritt als Dr. Jessica Delgado in "Das Traumschiff". (2020 Gisela Schober/Gisela Schober)

„Moment, wir haben doch Szenen zusammen!“

Das klappte zwar - jedoch anders als geplant: Bei ihrer Ankunft habe es geheißen: „Ja, der Florian ist nicht hier. Der kann nämlich erst drei Wochen später, wenn du schon wieder weg bist.“ Die Frau des Schauspielers Christian Ulmen erklärte weiter: „Man hat keinen Termin gefunden, an dem wir beide Zeit hatten. Ich meinte: 'Moment, wir haben doch Szenen zusammen!' Es hieß dann: 'Ja, das kriegen wir schon hin.“ Die Verantwortlichen hätten schließlich ein Double von Silbereisen organisiert, mit dem sie spielte. Später wiederum drehte der ebenfalls 39-jährige Silbereisen seinerseits mit einem Double von Ulmen-Fernandes. „Das wurde dann so zusammengeschnitten, als ob wir gemeinsam dort gewesen wären“, erklärte sie.

Das Ergebnis der filmischen Bastelarbeit wird am Ostersonntag präsentiert: Am 4. April zeigt das ZDF um 20.15 Uhr die erste Folge von „Das Traumschiff“ mit Collien Ulmen-Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.