Die Sommerpause ist beendet: Der Computertreff Alte Wache (CAW) beginnt wieder. Wie immer am dritten Mittwoch im Monat, also am 19. September, trifft man sich um 14.30 Uhr für etwa zwei Stunden im oberen Gemeinschaftsraum der Alten Wache am Henry-Wetjen-Platz in Weyhe-Leeste. Ein Schwerpunktthema wird dieses Mal das Thema Bezahlen mit dem Smartphone sein. Zu diesem Thema ist ein Mitarbeiter der Kreissparkasse Syke eingeladen worden, der diese Thematik erläutern wird. Selbstverständlich werden auch Fragen zu anderen großen und kleinen Problemen beantwortet.

Wer weitere Themenvorschläge oder Fragen hat, kann diese gerne vorab als Mail unter der Adresse info@seniorenzentrum-weyhe.de an den CAW senden. Für den Computertreff wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 3 Euro erhoben. Eine Anmeldung oder Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Das gesamte Team freut sich auf einen interessanten Nachmittag.