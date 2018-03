Vor Spionage sicher, leistungsstark und dabei kostenlos – nur einige der Attribute, die freien Betriebssystemen und Office-Paketen aus dem Internet zugeschrieben werden. Seit über einem Jahr bietet Joachim Busse (Bildmitte) im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 zwei offene Linux- und einen LibreOffice-Treff an. Busse unterstützt alle Interessenten bei der Installation der Programme und beantwortet Fragen rund um das Thema. „Die Treffs richten sich an Menschen jedes Alters und setzen keine Vorkenntnisse voraus. Der Umgang mit Tastatur und Maus sollte aber vertraut sein“, so Busse. Wer Interesse hat: Laptop, Maus und einen USB-Stick (ab 8 GB) einpacken und einfach vorbeischauen. Die Kosten pro Teilnahme betragen drei Euro. Darin enthalten ist ein Getränk. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die offenen Linux-Treffs finden dienstags von 19 bis 20.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr statt. Der LibreOffice-Treff geht immer montags von 14 bis 15.30 Uhr über die Bühne. Für nähere Informationen steht Joachim Busse unter der Telefonnummer 04 21 / 597 84 42 gerne zur Verfügung.