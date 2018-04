Der Männergesangverein Concordia Worpswede unter Leitung von Günter Hildebrandt nimmt am Dienstag, 1. Mai, ab 11 Uhr auf Einladung der Freunde Worpswedes wieder am traditionellen Maisingen im Freien vor der Käseglocke teil. Wie in den vergangenen Jahren können die Besucher die Mai- und Frühlingslieder auch gerne mitsingen. Das schöne Umfeld im Grünen trägt dazu bei, dass diese Veranstaltung in guter Erinnerung bleibt. Am Pfingstsonntag, 20. Mai, findet um 9 Uhr das Pfingstsingen des Männergesangvereins Concordia Worpswede vor dem Kaffee Worpswede und der Großen Kunstschau statt.