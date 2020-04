Bislang existiert lediglich eine Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, welche keine Nachverfolgung von Kontakten ermöglicht. (Jens Schicke)

Derzeit wächst die Aufmerksamkeit für eine geplante Tracing-App zur Verlangsamung der Corona-Ausbreitung. Diese ist für Deutschland bislang noch nicht verfügbar. Lediglich eine Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts wurde schon veröffentlicht, die jedoch keine Nachverfolgung von Kontakten ermöglicht. Darüber hinaus wurde diese Woche aus dem Gesundheitsministerium angekündigt, die Entwicklung einer Quarantäne-App zu prüfen.

Über eine neue sogenannte Tracing-Methode soll indes eine gezielte Nachverfolgung möglich werden, um zu erkennen, ob Nutzer der App mit Personen Kontakt hatten, die sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert haben. Doch was bedeutet Tracing eigentlich? Trotz des ähnlichen Namens hat Tracing wenig mit Tracking, also der Verfolgung von Bewegungen etwa über GPS zu tun. Apps, die auf Tracing setzen, können hingegen nicht live verfolgt werden. Corona-Tracing ziele auf eine Zuordnung von Kontakten erst im Nachhinein" ab, teilt das vom Bundesinnenministerium geförderte Projekt "Deutschland sicher im Netz" (DSIN) mit.

Konkret sähe das bei der derzeit diskutierten Corona-Warn-App in Deutschland und Europa so aus: Die App registriert über Bluetooth alle weiteren Handys, die ebenfalls die App installiert haben, in seiner Umgebung. Liegt eine Infektion vor, gibt man über die App Bescheid. Andere Nutzer der App werden daraufhin anonym informiert, sofern sie von der App des Infizierten erfasst wurden. Dass nur Kontakte zwischen Handys gespeichert werden, soll Datenschutz gewährleisten. Zudem sollen selbst diese Daten nach 21 Tagen gelöscht werden und die Nutzung der App werde freiwillig. Das wirke Sicherheitsbedenken entgegen, meint DSIN.

Problematisch ist dabei, dass der Erfolg der App auch davon abhängen wird, wie viele Nutzer tatsächlich auf die Anwendung zurückgreifen. Dies könne zu einem unterschwelligen oder faktischen Zwang führen. Zum Beispiel könnten Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Einrichtungen an eine App-Nutzung gebunden werden. Eine Freiwilligkeit bestünde dann nur noch auf dem Papier. Darüber hinaus verfügen nur rund 70 Prozent der Deutschen über ein Handy. Die App müssten aber bis zu 80 Prozent nutzen.

Mehr zum Thema Kommentar über die neue Technologie Die Corona-App ist nur ein Baustein Es gibt große Hoffnungen in die Corona-App, es gibt aber auch zahlreiche Bedenken. So bleiben noch ... mehr »

Generell seien noch Fragen ungeklärt, sagt DSIN. Etwa die Frage nach dem Umgang mit einer Benachrichtigung: Sollten Behörden kontrollieren, ob Personen sich freiwillig in Quarantäne begeben, und sollte nach einer Information durch die App eine Quarantäne überhaupt verpflichtend sein? Auch der Zwang zur Bluetooth-Einschaltung wirft Fragen auf. Sowohl aus sicherheitstechnischer Sicht als auch aus Sicht der Energie. Es ist möglich, dass viele Handyakkus einen dauerhaften Bluetooth-Betrieb nicht stemmen können.