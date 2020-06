Kategorie „Information“

Corona-Podcast mit Drosten gewinnt Grimme Online Award

Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik. Der Preis in der Kategorie „Information“ geht in diesem Jahr an den Podcast mit dem Virologen Drosten.