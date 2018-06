Gastronomin Heike Thiemann hat neben gutem Wein und Bier neue, ­raffinierte Trendgetränke für die Gäste ausgesucht. (Kristina Bumb)

Große Sonnenschirme und ausladende Bäume werfen wohltuenden Schatten. Zum Start der Freiluftsaison serviert Gastronomin Heike Thiemann außerdem ­wieder verschiedene erfrischende Craft-Biere, trendige Aperitife und ­Digestife sowie sommerliche Speisen.

„Wir freuen uns, dass die Craft-Biere als Alternative zum Alster so toll ankommen. Unsere Gäste sind da durchaus experimentierfreudig und probieren Neues gerne aus“, sagt Heike Thiemann, die das Restaurant am Neddenhüsen und das dazugehörige Hotel Thiemann gemeinsam mit Ehemann Ulf betreibt. Die trendigen Craft-Biere zeichnen sich dadurch aus, dass sie in kleinen Braustätten handwerklich hergestellt werden und besonders feinen Geschmack bieten. Die Sorte Liefmanns ­Fruitesse begeistert etwa durch die Kombination von Bier mit Säften aus Kirsche, Himbeere, Blau- und Wacholderbeere. Besonders fruchtig erfrischend ist auch die Sorte Liefmanns Yell Òh. „Hier kommen Ananas, ­Apfel, Limette, Holunder und ein Hauch Basilikum zusammen. Das ist auch etwas für Nicht-­Biertrinker“, so Heike ­Thiemann.

Die Gasträume des Restaurants zur Jägerklause begeistern mit elegantem, aber trotzdem gemütlichem Flair. (Kristina Bumb)

Der französische Weinaperitif Lillet, der als trendiger Nach­folger von Hugo und Aperol Spritz gilt, ist ebenso ein Renner bei den Gästen. „Wir servieren ihn mit geeisten Himbeeren und Johannisbeeren. Das ist ein ­echter Hingucker und kühlt an heißen Tagen“, schildert Heike Thiemann und ergänzt. „Als Digestife haben wir hochwertige Brände und Liköre der Destillerie Scheibel aus dem Schwarzwald für unsere Gäste entdeckt.“ Als In-Getränk ist zurzeit außerdem Gin höchst beliebt. Die ­Jägerklause schenkt den Gin­likör Ginie mit tropischen Aromen aus. „Als klassischen Cocktail servieren wir den Moscow Mule aus Wodka, Ingwerlimonade, Gurke und einem Hauch Chili. Er wird eiskalt im Kupferbecher serviert“, schildert die Gastronomin. „Zusätzlich bieten wir natürlich klassisch vom Fass Gezapftes und ausgewählte Weine an“, verspricht sie. Und nicht nur kühle Getränke, sondern auch maritime und ­andere sommerliche Speisen machen das gepflegte gastronomische Angebot der Jäger­klause zurzeit aus.

Vor allem der Matjes hat

jetzt Saison und kann in ­verschiedener Zubereitung geordert werden. So locken ­unter anderem Matjesfilets mit Backkartoffel, Rote-Beete-­Birnen­ragout sowie Ingwer-Creme-fraîche. Wer den Speisefisch in klassischer Form mag, kann zum Beispiel Matjes mit Dillrahm oder nach Hausfrauenart ­wählen. Für Genießer em­pfiehlt Heike Thiemann die Matjes­platte, die ein Potpourri aller

V­arianten enthält.

Zwischen den schattigen Buchenhecken der Sommerterrasse lässt es sich an warmen Tagen entspannen und genießen. (Matthias Adloff)

Heike Thiemann hat also ­wieder viele, schöne Speisen kreiert, aus denen ihre Gäste wählen können. Das Aus­arbeiten neuer Rezepte und die liebe­volle Gestaltung der handgeschriebenen Speisekarten sind ein ­Steckenpferd der Gastronomin. „Ich bin Gastgeberin mit Leib und Seele“, sagt sie. „Unser ­Bestreben ist es, den Gästen das Beste aus Küche und Keller zu bieten – täglich frisch, in bester Qualität, mit zuvorkommendem, familiärem Service.“