Durch Crowdfarming soll Transparenz geschaffen und Lebensmittelverschwendung vermieden werden. (Illustration: Crowdfarming)

Ziegen-Schnittkäse aus Rheinland-Pfalz, Mangos aus Spanien oder Quittensaft aus Österreich. Crowdfarming.com ist der Bauernmarkt aus dem Internet. Eine Plattform, die Erzeuger und Konsumenten direkt miteinander verbinden will – um Lieferketten zu verkürzen, mehr Transparenz zu schaffen und Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Entstanden ist die Idee 2010 auf den Feldern „Naranjas del Carmen“ in Valencia. Mittlerweile vereint die Plattform weltweit Landwirte und Verbraucher von Japan über Georgien bis in die USA und nach Europa.

Crowdfarming bietet vor allem eins: Transparenz. Auf der Seite gibt es Details zu den Landwirten, ihren Höfen und der Ernte. Verbraucher können herausfinden, wie die Landwirte ihre Lebensmittel anbauen, ob sie Pestizide einsetzen und welche Zertifizierung die Produkte haben. Manche Höfe heißen ihre Konsumenten auch für einen Besuch willkommen.

In drei Schritten können Konsumenten bei Crowdfarming ihre Patenschaft abschließen. Bei Familie Schulte Bisping vom Auenhof im Münsterland sind es Kühe. 60 Tiere leben in der Herde. Larissa, Fiona und Juwel warten derzeit noch auf ihre Paten. Ist die Kuh gewählt, können die Verbraucher auswählen, wie viel Kilogramm frische Milchprodukte sie erhalten möchten. Dazu kommen Kosten für Organisation, Vorbereitung und Versand der Ware. Das letzte Adoptionsdatum für eine Kuh vom Auenhof ist der 8. Oktober, ab dem 20. wird die Ware ausgeliefert.

Mehr als 100 Landwirte

Von 115 Landwirten können Verbraucher in Deutschland bei Crowdfarming Ware „adoptieren“: eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege; Olivenbäume und Weinreben; Weizenfelder oder Bienenstöcke. Außerdem haben Konsumenten die Möglichkeit, von 36 Anbietern direkt eine Kiste mit Produkten zu bestellen: ein Kilogramm Shiitake-Pilze, zehn Kilogramm Clementinen oder fünf Liter extra natives Olivenöl. Die Ware kommt direkt vom Erzeuger, ohne Zwischenhändler.

30 Hektar ist das Land von Sylvain Bergerand groß. Der Franzose baut Walnüsse an auf dem Land zwischen Valence und Grenoble. Auf der Seite über seinen Betrieb erklärt Bergerand, was die Besonderheiten der Anbauregion sind, wie er die Nüsse erntet und dass er seinen Hof gerade auf biologische Landwirtschaft umstellt. „Ich bin mit den Walnussbäumen aufgewachsen, die mein Vater und mein Großvater gepflanzt haben, und habe seitdem selbst viele weitere gepflanzt“, sagt Bergerand über seinen Betrieb. „Mit mir arbeitet nun die fünfte Generation von Landwirten in unserer Familie in Isère.“

45 Euro kostet die Patenschaft eines Walnussbaums pro Saison. Fünf Kilogramm ungeschälte Walnüsse bekommt der Verbraucher dafür. Gekühlt gelagert sollen die Nüsse bis zu einem Jahr frisch bleiben. Ein Foto der Baum-Patenschaft und ein Zertifikat versenden Bergerand und die anderen Landwirte auch.

Gemeinsam für den Landwirt

Erhalten Besteller die Ernte ihrer Adoption? Die Frage beantwortet das Team von Crowdfarming mit einem „Nein“. „Man soll niemals 'nie' sagen, aber bei den meisten Projekten können die Farmer dir nicht garantieren, dass die Ernte genau von deiner eigenen Adoption stammt“, schreiben die Organisatoren. „Was passiert, wenn deine Adoption in einer Saison weniger produziert als eine andere? Oder falls sie stirbt?“ Stattdessen reserviere der Landwirt einen Teil der Gesamternte für den Besteller. Die Aufteilung der Ernte auf alle Patenschaften ermögliche es den Farmern, eine sichere Erntemenge anzubieten, erklärt das Team von Crowdfarming.

Das Angebot von Crowdfarming reicht bis auf die Philippinen: Für 57 Euro können Interessierte einen Kakao-Baum adoptieren. Nach der Ernte bekommen sie acht Tafeln Schokolade. Die Kosten für die Produkte auf Crowdfarming lassen deutlich werden, zu welchen Dumping-Preisen Lebensmittel in konventionellen Supermärkten meist angeboten werden.

Solidarische Landwirtschaft

Das Konzept des Crowdfarming erinnert an die Solidarische Landwirtschaft (Solawi). Gegen einen jährlichen Beitrag erhalten die Mitglieder meist wöchentlich einen Ernteanteil, können die Entwicklung des Hofes mitgestalten und selbst zupacken. Es ist ein Zusammenschluss von privaten Haushalten und landwirtschaftlichen Betrieben. Damit soll die ganze Landwirtschaft finanziert werden – nicht nur das einzelne Produkt. Das soll die Betreiber vor Schwankungen auf dem Markt schützen.

295 Solawi-Betriebe listet das Netzwerk in Deutschland, weitere in Österreich, der Schweiz und Italien. Nahe Bremen gibt es den Demeter-zertifizierten Gärtnerhof Oldendorf. Dort betreibt das Team seit 2012 solidarische Landwirtschaft. Depots zum Abholen von Obst und Gemüse, Brot und Backwaren gibt es von Blumenthal bis Schwachhausen. Infos sind unter www.solidarische-landwirtschaft.org zu finden.