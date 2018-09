Das ist nur selten möglich. Damit unsere jungen Leute im schönen Cuxland bleiben können, bieten wir seit dem letzten Jahr einen dualen Studiengang Soziale Arbeit an“, so Sozial- und Jugenddezernent Friedhelm Ottens. Diesen bietet der Landkreis auch 2019 an. Das im Herbst 2019 beginnende dreijährige Studium mit dem Abschluss Bachelor of Arts verbindet hierbei ein attraktives Studium an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim mit einer vielfältigen praktischen Ausbildung in der Kreisverwaltung. Während der gesamten Ausbildung wird eine monatliche Ausbildungsvergütung gezahlt

Voraussetzung für das Duale Studium ist eine Hochschulzugangsberechtigung. Praxis und Studium finden im ständigen Wechsel statt. Das duale Studium dauert drei Jahre und besteht aus sechs Semestern. Jedes Semester umfasst eine Theoriephase an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heidenheim und eine Praxisphase in der Kreisverwaltung. Beide Phasen werden im regelmäßigen Wechsel durchlaufen. Die Dauer der Theoriephasen beträgt dabei durchschnittlich zwölf Wochen und die der Praxisphasen 14 Wochen. Insgesamt umfasst das Studium 25 Module und es sind 210 Credit-Points zu erlangen. Mit dem Erbringen aller geforderten Leistungsnachweise wird der akademische Grad B.A. Soziale Arbeit erworben.

Beim Landkreis Cuxhaven wird bedarfsorientiert ausgebildet. Folglich sind die Übernahmechancen nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium sehr hoch. Bewerbungsschluss ist der 24. September. Mehr unter www.landkreiscuxhaven.de/ausbildung.