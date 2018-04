Hambergen. Ein Kommersabend eröffnet die Feierlichkeiten zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hambergen am heutigen Abend. Nachbarn, Freunde, Vertreter von Vereinen, aus Wirtschaft und Politik sowie viele andere werden anwesend sein, um gemeinsam mit den Feuerwehrleuten auf das bevorstehende Fest anzustoßen. Nach dem offiziellen Akt sorgt die K&K-Band für Stimmung.

Die Gäste sind gut beraten, den Kommers nicht zu weit in die Nacht auszudehnen. Denn am darauffolgenden Tag, Sonnabend, 28. April, findet der Feuerwehrnachmittag auf dem Gelände statt. Von 14 bis 16 Uhr stehen „Spiele ohne Grenzen“ auf dem Programm. Darüber hinaus können die Feuerwehrfahrzeuge aus der Samtgemeinde betrachtet werden. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erläutern Geräte und Ausrüstung. Die Gäste dürfen auch selbst in die Rolle eines Feuerwehrmannes schlüpfen.

Außerdem ist das Brandschutzmobil vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen (LFV-NDS) vor Ort. In dem Wagen werden die Besucher durch eine virtuelle Wohnung geführt. Kurzfilme und Infotafeln zeigen Brandrisiken im Haushalt, dokumentieren die Folgen und weisen auf Möglichkeiten der Prävention hin. Bei Livevorführungen vor dem Mobil geht es heiß zur Sache: Bildschirmgeräte brennen, Spraydosen bersten, Klebstoff und Benzinreste fangen Feuer, das Fett im Kochtopf entzündet sich. Die Experten demonstrieren, wie solche Brände im Ernstfall richtig gelöscht werden.

Am Abend steigen auch die Temperaturen auf der Tanzfläche. Ab 21 Uhr gibt der Bremen-Vier-Moderator Malte Völz richtig Gas. Mehr als „Zicke zacke, zicke zacke, hoi, hoi, hoi“ verspricht der Entertainer und ergänzt: „Vielleicht rufe ich auch mal ‚Prost ihr Säcke‘ oder so was.“ Der Bus-Shuttle bringt die Gäste sicher zum Festplatz und wieder in die umliegenden Orte zurück.

Für kleine Fans der Feuerwehr wird es am Sonntag, 29. April, spannend. In der Uwe-Brauns-Halle rettet Feuerwehrmann Sam um 16 Uhr einen Zirkus. Die brandneue Familienshow für Jung und Alt begeistert mit einer packenden Geschichte, Musik, Tanz und Humor. Feuerwehrmann Sam lädt alle Besucher ein, sich zu verkleiden – zum Beispiel als Feuerwehrmann oder als Zirkusartist.

Beim Tanz in den Mai am Montag, 30. April, auf dem Festplatz sorgen gleich zwei Bands für Stimmung. Die Afterburner und Classsic Rock Xperience lassen von 21 Uhr an ihre Instrumente und Stimmen erklingen. Bei den rockigen Sounds bleibt den Gästen kaum etwas anderes übrig, als sich in den Bann der Musik zu begeben und den Mai willkommen zu heißen. Auch an diesem Abend ist der Bus-Shuttle wieder unterwegs. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr freuen sich auf viele Gäste und ein rauschendes Fest.

Weitere Informationen zu den Feierlichkeiten gibt es im Internet unter der Adresse www.

125jahre.ff-hambergen.de. Die Routen des Bus-Shuttles können im Downloadbereich eingesehen werden.