Carsten Maschmeyer, heute einer der reichsten Deutschen, hat sich seine steile Karriere hart erarbeitet. (SAT.1 / Claudius Pflug)

Carsten Maschmeyer gehört zu den reichsten Menschen der Bundesrepublik. Der milliardenschwere Unternehmer, Ehemann von Schauspielerin Veronica Ferres, könnte vermutlich bis ans Ende seiner Tage in Luxus schwelgen und die Früchte seiner Investments genießen ... - Doch wie Maschmeyer jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau klarstellte, verschwendet er an ein Dasein als Privatier keinen Gedanken. „Weil Passivsein mich nicht glücklich machen würde“, so der 58-Jährige. „Ich muss immer etwas unternehmen, weil ich durch und durch Unternehmer bin“, sagt Maschmeyer und betont: „Wenn man mir die Möglichkeit nehmen würde, Start-ups zu unterstützen und Gründer zu fördern, würde meine Lebensfreude und Lebenskraft sinken.“

Der Investor lebt seine Leidenschaft für hoffnungsvolle Jungunternehmer nun in einer ganz auf ihn zugeschnittenen SAT.1-Sendung aus. Bevor es am Mittwoch, 21. März, 20.15 Uhr, mit „Start Up! Wer wird Deutschlands bester Gründer?“ losgeht, verrät der Milliardär im Exklusivinterview, was ihn dabei antreibt: „Da es das Leben gut mit mir gemeint hat, möchte ich etwas zurückgeben“, sagt er. Er fühle sich „ein Stück mitverantwortlich, wenn es um die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft unseres Landes geht“, sagt Maschmeyer. Er „habe schon immer die Tendenz, anderen helfen zu wollen“: „Ich coache gerne und teile meine Erfahrungen, mein Wissen und fühle mich wie ein Gründervater. Welcher Vater würde seine Kinder mit ihren Fragen und Problemen allein lassen?“

Beim Deutschen Fernsehpreis 2017: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer sind ein Paar, das gerne fotografiert wird. (Andreas Rentz/Getty Images)

Grundsätzlich, findet Maschmeyer, habe Deutschland „ein sehr gutes Gründerklima und gute Rahmenbedingungen“. Aber: „Gründen hat mit Geisteshaltung, Eigenmotivation und Willenskraft zu tun. Und da ist das alte Problem: In Deutschland hat man Angst, Fehler zu machen, Angst vor dem Scheitern.“ Im Silicon Valley hingegen sei Scheitern nichts Verwerfliches: „Da sagt man sich, wenn man schon zwei Firmengründungen in den Sand gesetzt hat: 'Beim dritten Mal schaffe ich's, weil ich jetzt besser weiß, wie es geht!“

Maschmeyer, der in höchsten Kreisen vernetzt ist, hat selbst keine politischen Ambitionen. „Ich würde nie damit klarkommen, dass ich mich bei jedem Thema mit einer Opposition auseinanderzusetzen habe, die, egal was man vorschlägt, dagegen ist. Ich muss mit Teams arbeiten, die an einem Strang ziehen fürs gleiche Ziel, sonst geht doch nichts vorwärts“, erklärt er im teleschau-Interview, in dem er auch gefragt wurde, was ihm Geld bedeutet. Der Unternehmer antwortet nüchtern: „Für mich ist eine Geldsumme ein Vermögenswert, den man reinvestiert, um noch mehr Geschäft zu fördern. Und wenn man das erfolgreich macht, wächst das Unternehmen und auch das Vermögen. Investition und Wachstum gehören zusammen wie ein Zwillingspaar. Sie definieren den Erfolg.“ Als Junge habe er nicht von Luxuskarossen geträumt, sagt der Geschäftsführer der Maschmeyer Group, sondern von Freiheit: „Natürlich hatte ich auch wie jeder junge Mensch die üblichen Wünsche. Aber mein großer Traum war die Freiheit - weil ich in wirklich sehr beengten Verhältnissen aufgewachsen bin. Davon wollte ich mich unabhängig machen. Ich wollte nicht mehr, dass ich meine Musik nicht aufdrehen darf, nur weil es in unserer sehr kleinen Wohnung meiner Mutter auf die Nerven ging.“