Stets im Gespräch: Birte Brüggemann (rechts) und Werder-Trainerin Carmen Roth, hier bei einer Veranstaltung 2017 in Dortmund. (nordphoto/Rauch)

Frau Brüggemann, es heißt, die zweite Saison sei immer schwerer als die erste. Was macht sie trotzdem optimistisch?

Birte Brüggemann: Die Tatsache, dass der Großteil der Spielerinnen geblieben ist und alle die Erfahrungen in der ersten Liga gemacht haben. Und dass wir sehr interessante Neuzugänge haben, von denen wir vielleicht am Anfang noch nicht so viel erwarten können, die sich aber sicher entwickeln werden. Und dass wir diesmal einen deutlich größeren Kader haben als in der Vorsaison, um Verletzungen und andere Ausfälle qualitativ und quantitativ kompensieren zu können.

Das wurde zum Problem, als die Belastung groß wurde und wir zum Saisonende Ausfälle hatten. Das war eine Herausforderung. Es ist schon eine Lehre aus dieser Saison, ebenso, dass wir auf die Talente aus der zweiten Mannschaft und der U 17 zählen können.

Die große Herausforderung ist tatsächlich, dass wir die Mittelfeldachse neu besetzen werden. Dazu fällt derzeit auch noch Innenverteidigerin Michelle Ulbrich aus, und deshalb müssen wir von vier zentralen Defensivpositionen gleich drei ersetzen. Im Moment spielen sich unterschiedliche Duos ein, und dann wird Trainerin Carmen Roth entscheiden, welche passen.

Wir haben nach wie vor Führungsspielerinnen. Es gibt Stefanie Goddard, die eine sehr gute Vorbereitung spielt. Dann gibt es mit Lisa-Marie Scholz eine erfahrene Kraft, dazu kommt Luisa Wensing vom VfL Wolfsburg, die mit ihrer Routine auch führen kann. Insofern bin ich davon überzeugt, dass wir die Lücke, die Marie-Louise Eta hinterlassen hat, schließen werden.

Doch, die sehe ich auch, was das Sportliche betrifft. Aber Janine war nicht die Führungsspielerin im engeren Sinn. Sie ist eine hervorragende Fußballerin, hatte aber eine andere Rolle eingenommen. Wir haben viele flexibel einsetzbare Spielerinnen und müssen nun die beste Lösung finden. Es geht darum, als Team gut zu sein.

Ihr Abgang tut uns weh. Weil sie sportlich wichtig war, ein sehr positiver Typ und als Bremerin eben auch eine gute Außenwirkung hatte. Aber man muss auch sagen: Sie hat in den beiden letzten Erstliga-Spielzeiten jeweils eine Halbserie verletzt gefehlt, und wir konnten das auch ein Stück weit kompensieren. Das soll ihre Leistung aber nicht schmälern, sie wird uns sicher fehlen. Man muss in diesem Zusammenhang aber auch festhalten: Pia war die einzige Spielerin, die uns aus sportlichen Gründen verlassen hat. Gegen die Konkurrenz aus Wolfsburg hatten wir einfach keine Chance. Die anderen Abgänge erfolgten aus beruflichen Gründen. Da kann man als Verein gut in den Spiegel gucken.

Man sieht ja im Nachgang, dass man das überhaupt nicht überbewerten darf: Eine Woche später haben wir den 1. FC Köln im Test mit 4:0 geschlagen, und dann haben die Kölnerinnen zum Auftakt der zweiten Liga mit 2:1 gegen Meppen gewonnen. Damit ist alles gesagt, was Vorbereitungsergebnisse betrifft.

Im Frauenfußball gibt es die klassischen Knipser in unserem Bereich nur wenig. Wir gucken also in den eigenen Reihen und haben mit Nora Clausen ein Juwel, das leider auch gerade verletzt ist. Wir haben daneben mit Franziska Giesecke eine U 20-Nationalspielerin, die das ebenfalls kann. Dann hat auch Cindy König eine sehr gute Vorbereitung gemacht. Insofern sind wir optimistisch. Wobei mir es auch recht ist, wenn wir keinen echten Knipser haben und trotzdem erfolgreich sind.

Die Aufsteiger sind tatsächlich stärker. Die Liga wurde grundsätzlich ziemlich durchgewirbelt im Sommer. Es gab viele Wechsel in fast jedem Verein, wir haben ja auch viele neue Gesichter. Vorhersehbar ist, dass Wolfsburg, vielleicht noch mit einem Verfolger FC Bayern, die Liga dominieren wird.

Ja. Sie haben ein anderes Budget. Der Trainerstab ist hauptamtlich, das ist reiner Profifußball und deshalb eine ganz andere Welt.

Wenn es den Profis gut geht, geht es uns gut. Mir wird in letzter Zeit allerdings deutlich, dass die Forderungen und die Gehälter zunehmen. Ich bin ich sehr froh, dass unsere Spielerinnen nach wie vor bescheiden sind und das Produkt Werder einfach genießen. Wir konnten teilweise auch Spielerinnen von uns überzeugen, weil das Gesamtpaket stimmt und nicht nur das Finanzielle eine Rolle spielt. Bei uns sind sie reine Amateure, mit einer Doppel- oder sogar dreifachen Belastung.

Unser Paket beinhaltet, dass wir für viele Spielerinnen Wohnungen suchen, dass wir jetzt ein Haus gemietet haben und dort auch unsere Spielerinnen einziehen können. Daneben nehmen wir ihnen viele Wege ab. Wir wollen, dass die Wohlfühl-Basis von Anfang an stimmt. Es kann schon mal passieren, dass wir für Neuzugänge die Waschmaschine annehmen, weil die Spielerin noch gar nicht in Bremen ist. Wir arbeiten einfach sehr familiär.

Vor allem gibt es immer mehr Spielerinnen, die vom Fußball leben oder wenigstens überleben können und die nicht diese Belastung durch Arbeit und Studium haben. Das ist ja perspektivisch auch unser Ziel, die Vereinbarkeit von Sport und Leben. Am Ende reden wir bei uns ja von Spielerinnen mit einer 60-Stunden-Woche. Nicht ohne Grund ist das Verletzungsrisiko zum Saisonende am größten – weil die Spielerinnen einfach irgendwann müde sind. Das sind aber Entwicklungsschritte, die Kraft kosten. Das Kerngeschäft von Werder Bremen ist eben der Männer- und Jugendfußball.

Zur Person

Birte Brüggemann (47)

ist eine Frau der ersten Stunde: Seitdem der Frauenfußball 2007 bei Werder eingeführt wurde, bekleidet sie die Positionen der Abteilungsleiterin. Nach dem geglückten Klassenerhalt steht die Fußballlehrerin mit der 1. Frauenmannschaft vor einer weiteren Saison in der 1. Bundesliga.

Zur Sache

Veränderungen im Trainerteam

Weil die „belastende Doppelrolle von Alexander Kluge“ (Birte Brüggemann) aufgelöst wurde, übernahm Sven Gudegast die 2. Frauenmannschaft in Werders Fußballabteilung. Kluge konzentriert sich auf die U 17, sein Nachfolger startet am Sonntag (14 Uhr) mit der Reserve in die Regionalliga. Die U 15 wird zukünftig von André Schneider trainiert, Sebastian Grunert wechselt ins Leistungszentrum. Auch die Posten der Assistenten der 1. Frauenmannschaft wurden neu besetzt: Für Chadia Freyhat (Cotrainerin) und Christian Lapke (Torwarttrainer) treten Micha Alexander und Eike Herding an.