"Ich bin super gut in Nudeln mit Ketchup": Ab Dienstag, 16. März, ist Paul Sedlmeir in der BR-Kultserie "Dahoam is Dahoam" in einer Gastrolle als Koch zu sehen - dabei ist der Schauspieler selbst kein großer Koch, wie er nun in einem Interview verriet. (Marco Orlando Pichler / BR)

Seit nunmehr fast zehn Jahren spielt er den wohl liebenswürdigsten Chaos-Cop im deutschen Fernsehen: Paul Sedlmeier steht seit der ersten Episode von „Hubert und Staller“, mittlerweile „Hubert ohne Staller“, als gutgläubiger Polizeimeister Martin Riedl vor der Kamera. Nun verschlägt es den Darsteller, der normalerweise im Polizeirevier Wolfratshausen seine Wirkungsstätte hat, ins beschauliche Lansing zu „Dahoam is Dahoam“ - und zwar in einer Gastrolle als Koch!

Im Interview mit der Agentur teleschau erklärte Sedlmeir nun in saloppen Worten, wie es zu seinem Gastauftritt kam: „Man hat mich angefragt, und ich hatte Zeit und Lust.“ „Dahoam is Dahoam“ sei „ein sehr erfolgreiches Format beim BR, und es war sehr interessant, einmal ein Teil davon zu sein,“ so der Schauspieler. In der kultigen Vorabendserie übernimmt der in Starnberg geborene Darsteller die Rolle des engagierten Koches Samuel, der mit seinem Geschick die Besitzer des beliebten „Brunnerwirts“ von sich überzeugen möchte.

In der "Dahoam is Dahoam"-Folge "Hellebarde oder Hirngespinst?", am Dienstag, 16. März, um 19.30 Uhr, können Fans sich von Samuels (Paul Sedlmeir) Kochtalent überzeugen. (Marco Orlando Pichler / BR)

„Ich bin super gut in Nudeln mit Ketchup“

Im Gegensatz zu seinem neuen Serien-Charakter sieht sich der 40-Jährige selbst allerdings nicht als Küchenchef: „Als Familienvater musst du zumindest ein bis drei Gerichte kochen können, sonst bist du verloren. Und es versteht sich, glaube ich, von selbst, dass es sich nicht um Drei-Sterne-Küche handelt.“ Das Repertoire von Paul Sedlmeir beschränke sich auf simple Mahlzeiten: „Ich bin super gut in Nudeln mit Ketchup, Pommes mit Ketchup und Wiener mit Ketchup,“ so der Schauspieler.

Die Inhaber des "Brunnerwirts", Theresa (Ursula Erber) und Gregor (Holger Matthias Wilhelm, rechts) sind hellauf begeistert vom engagierten Koch Samuel (Paul Sedlmeir, links). (BR / Marco Orlando Pichler)

Sedlmeir ist ab Dienstag, 16. März, in seiner Gastrolle bei „Dahoam is Dahoam“ (montags bis donnerstags, 19.30 Uhr, BR-Fernsehen) zu sehen. Derweil für „Hubert ohne Staller“ (Wiederholungen bei Amazon und Netflix sowie am Freitagabend im BR) gerade für eine neue Staffel gedreht wird, verriet Paul Sedlmeir, dass es auch mit der Streaming-Persiflage „Binge Reloaded“ bei Amazon Prime weitergehen wird. „Es geht weiter, und am 'Wie' arbeiten wir gerade“, sagte der Schauspieler, der in dem Satireformat unter anderem als „Witcher“ Furore machte.