Unfälle im Straßenverkehr werden nach Einschätzung des Daimler-Vorstands Ola Källenius durch autonom fahrende Autos drastisch zurückgehen. Das sagte der Leiter der Konzernforschung und Entwicklung von Mercedes-Benz Cars am Donnerstag auf der AutoDigital-Konferenz des WESER-KURIER auf dem Campus der Jacobs University. Fast alle Unfälle seien auf menschliches Ver­sagen zurückzuführen – das sei beim autonomen Fahren ausgeschlossen, so Källenius.

Automatisiertes Fahren, bei dem der ­Fahrer noch eingreifen kann, findet in Deutschland bereits auf ausgewiesenen öffent­lichen Straßen statt. Källenius wollte keine Prognose abgeben, wann autonomes Fahren zum Straßenbild gehören wird. „Aber wir befinden uns auf dem Weg dorthin“. Das zeige auch die neue A-Klasse von Daimler, die im Januar auf der Verbraucherelektronik-Messe CES in Las Vegas Weltpremiere feiern wird. Einen Vorgeschmack auf die vierte Generation der kleinsten Baureihe von Mercedes gab der Manager bereits auf der AutoDigital-Konferenz in Bremen.

Für das autonome Fahren müssen nach Ansicht des früheren Verfassungsrichters Udo Di Fabio höhere Sicherheitsanforderungen gelten als bisher im Straßenverkehr. Nur, wenn solche autonomen Systeme die Sicherheit signifikant steigerten, seien sie auch sinnvoll und vertretbar, sagte der Vorsitzende der Ethik-Kommission auf der Konferenz. Di Fabio rechnet damit, dass mit zunehmender Automatisierung beim Fahren auch die Erhebung von Daten deutlich zunehmen wird. Die Daten würden auch aus Haftungsgründen aufgezeichnet, um im Zweifel zu sehen, wer wann die Verantwortung gehabt habe und letztlich haftbar sei.

Die Klärung der rechtlichen Fragen drängt. Denn nach Angaben des Geschäftsführers des Verbandes der Automobilindustrie, Joachim Damasky, werden bereits ab 2018 auf deutschen Autobahnen Autos unterwegs sein, die alleine fahren und die Spur wechseln können. Die technischen Herausforderungen seien auf den großen Fernstraßen recht begrenzt. Bis autonomes Fahren auf den Landstraßen oder in den Städten möglich sei, würden aber noch „viele Jahre“ vergehen. Damasky: „Vielleicht werde ich das als aktiver Autofahrer nicht mehr erleben.“

Neue Herausforderungen

Für die Automobilhersteller indes ergeben sich ganz neue Herausforderungen. Das Zu­sammenwachsen von reiner IT und dem Bau von Autos werde sich fortsetzen, ist Ola ­Källenius überzeugt. „Früher war das Auto eine Insel, jetzt ist es Teil einer vernetzten Welt“, sagte der Leiter der Konzernforschung.

Die Kompetenz im Fahrzeugbau werde bei den Automobilherstellern verbleiben, aber „wir sind sehr offen für Kooperationen in digitalen Bereichen“. Ebenso unterziehe sich die gesamte Mobilität einem Veränderungsprozess – unabhängig vom autonomen Fahren. „Wir als Autohersteller verstehen uns als Dienstleister, der Mobilität anbietet.“ Auch dafür seien Kooperationen etwa mit Car-Sharing-Unternehmen notwendig.

Was die eigene digitale Weiterentwicklung angeht, wird sich Daimler bei den Standorten vor allem auf Stuttgart konzentrieren. „Dort ist unsere Mission Control.“ Darüber hinaus werde in Berlin ein zusätzliches Zentrum für Innovationen aufgebaut. „Wir gehen dorthin, wo wir auch die jungen IT-Leute finden, die wir für diesen Prozess benötigen“, sagte Källenius. Dazu gehörten auch Kooperationen mit Unternehmen in Israel, Indien, China und den USA.

Bremen ist Lead-Werk

Auch wenn Bremen nicht zu diesen Entwicklungszentren von Daimler gehört, sieht Källenius das Werk als Speerspitze des Konzerns an. 430.000 Autos würden dort in diesem Jahr produziert – so viel wie noch nie. Bremen sei Lead-Werk für die C-Klasse und damit auch Know-how-Eckpfeiler des Konzerns. Außerdem sollen 2019 die ersten Fahrzeuge der neuen Elektroauto-Familie EQ in Sebaldsbrück vom Band rollen.

Elektromobilität ist aus Sicht von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) ein spannender Bereich, der gerade im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien ein Antrieb der Zukunft ist. Positiv sei zudem, dass sich mit Borgward ein weiterer Automobilhersteller in Bremen engagieren werde. Es sei jedoch auch richtig, an der Entwicklung weiterer Antriebsarten wie der Brennstoffzellen zu arbeiten.