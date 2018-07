Als einmalig ist dieses im norddeutschen Raum im Schützenwesen zu bezeichnen.

Früh am Morgen trafen sich die Schützendamen Monika Buck, Margret Mey und Petra Röcke vom SV Barme. Dazu gesellt sich seit vielen Jahren die Kreisdamenleiterin des Kreisschützenverbandes (KSV) Verden, Inge Weiß aus Bendingbostel. Bevor es aber auf die stundenlange Tour geht, steht erst mal ein zünftiges Frühstück auf dem Programm. In diesem Jahr hatte aus besonderem Anlass Ingrid Scharmer die illustre Damengruppe zum Frühstück eingeladen. Materielle Hilfe bekam sie dabei auch noch von ihrer Nachbarin Margret Heidmann.

Nach gut einer Stunde in geselliger Runde ging es dann per Rad auf Tour – und die hat es in sich. Neben den gefahrenen Kilometern werden unzählige Freunde besucht. Sei es hier der Vorsitzende Klaus Krause, das Ehrenmitglied Günter Bergstedt oder auch, weit außerhalb, der langjährige Rundenwettkampfleiter des KSV Verden, Reiner Bergmann. Barmes König 2017 Dieter Graue hatte den vier Damen genügend Proviant in fester- und flüssiger Form mit auf den Weg gegeben.

Gegen 21 Uhr endete die Schützenbitter-Tour im Schießstand. Nach der körperlichen Verfassung der Radlerinnen soll hier nicht gefragt werden, viele Kilometer Radfahrt und diverse Speisen von der Hochzeitssuppe bis zur Pizza hinterlassen eben Spuren. Es muss aber wohl viel Spaß bringen, und das alles zum Wohl des Schützenvereins Barme. Sollte das körperliche und geistige Wohlbefinden auch im kommenden Jahr noch gegeben sein, wird es eine weitere Tour durch die Gemeinden Barme und Dörverden geben.