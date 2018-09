Zufriedene Gesichter bei den Damen 50 des Tennis-Club Verden, denn sie haben die Klasse gehalten: (von links) Christine Ernst, Helga Both, Maret Brunken, Carmen Hanses, Heide Lindner und Regina Berndt. Immer wenn die Punktspielsaison beginnt, schauen alle gespannt auf den neuen Spielplan. Im Tennis-Verband werden in allen Klassen Jahr für Jahr immer wieder neue Staffeln zusammen gestellt, so dass nicht einmal eine vage Voraussage über den Verlauf der Punktspielrunde möglich ist. In drei Heim- und drei Auswärtsspielen, die bis in die Gegend von Hameln führten, konnten alle sechs Spielerinnen eingesetzt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass Carmen Hanses von sechs Einzelspielen fünf gewann, sodass sie mit großer Sicherheit ihre vom Verband errechnete Leistungsklasse verbessern wird. Leider muss man aber wieder gestehen, dass die Mannschaft ihre große Schwäche in den Doppeln hatte, da immer wieder neue Paarungen auflaufen müssen. Trotzdem sind sich alle einig, dass in der Wintersaison das Doppel-Training den Schwerpunkt bilden muss.