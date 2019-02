Bierfischer lobte insbesondere das sehr gelungene Schützenfest im Wiehe und freute sich, dass der Verein die Tradition so sehr lebt.

Stefan Frey berichtet, dass er das Osterfeuer an der Eyter auch in diesem Jahr wieder beantragt. Es soll Ostersonnabend stattfinden und wieder viele Besucher anziehen. Am Pfingstwochenende ist der Festplatz für das Schützenfest wieder „Im Wiehe“. An den Erfolg des vergangenen Jahres soll angeknüpft werden, insbesondere, weil Organisation und Abläufe im Vergleich zum Vorjahr optimiert werden. Daneben wird es auch 2019 wieder viele Vereinsaktivitäten geben, zu denen Frey in seinem regelmäßigen Vereins-Newsletter rechtzeitig informiert und einlädt.

Echte Frauenpower hat es bei den Vereinsmeisterschaften gegeben: Die Vereinsmeistertitel sicherten sich Katja Lamke (LG Sandsack), Merle Buchholz (LG Sticken), Monique Maroch (LG Freihand) sowie Larissa Burdorf (LP).

Zum Abschluss der Versammlung betonte der Stefan Frey noch einmal die Bedeutung des Ehrenamtes. Zu allen Veranstaltungen wünscht sich der Vorstand mehr Teilnehmer und auch Interessierte und neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Jeden Montag ab 19 Uhr findet ein Trainingsabend statt, sowie auch an jedem dritten Freitag im Monat.

Die Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Schriftführerin Bettina Beste, Sportleiter Stefan Frey, Rechnungsführer Marcel Buchholz, stellvertretender Rechnungsführer Kim Thalmann, Kassenprüfer Klaus Bajohr, 2. Hauptmann Sebastian Köpke, 1. Ritter Jörn Garbers.