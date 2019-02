Stuhr. Der Schützenverein Stuhr e.V. hatte seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung in die Schützenhalle an der Kladdinger Straße eingeladen. Der Vorsitzende Andreas Dettmer konnte dazu 50 Mitglieder begrüßen. Das anwesende Königshaus mit König Thomas Göde, Damenkönigin Marlies Owsianowski und Seniorenkönig Jürgen Giegling wird in diesem Jahr durch übergeordnete Könige erweitert. Dettmer freute sich, auch Karin Giegling als Bezirkskönigin, Marvin Giegling als Bezirkskönig und Peter Owsianowski als Kreiskönig begrüßen zu können.

Andreas Dettmer hielt einen persönlichen Rückblick auf das zurückliegende Jahr und zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf, wenngleich er sich bei einigen Terminen eine bessere Beteiligung wünschte. Das Schützenfest war an allen drei Tagen ein erfolgreiches, gut besuchtes Fest, und so sind für dieses Jahr keine wesentlichen Veränderungen geplant. Der Verein besuchte im Verlaufe des Jahres 2018 mit Abordnungen die umliegenden Vereine in Moordeich, Huchting, Melchiorshausen, Heiligenrode, Brinkum und Malsch und nahm auch mit einem geschmückten Wagen am Ernteumzug in Stuhr teil.

Von den sportlichen Aktivitäten und Erfolgen aus ihren Sparten berichteten anschließend Sportleiter Ralf Mundt, Gunda Meyerhof und Alexander Carrapinha-Hesse. Nachdem auch Kassenführer Harald Hillmann und Kassenprüfer Jan Winkelmann von einer ausgeglichenen Kassenlage und einer gut geführten Kasse berichten konnten, war die Entlastung des Vorstandes eine Formsache. Im nächsten Jahr wird Sabrina Göde die Kasse gemeinsam mit Jan Winkelmann prüfen.

Turnusmäßig standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der zweite Vorsitzende, Alexander Carrapinha-Hesse, Schriftführerin Gunda Meyerhof und Jugendschießwartin Saskia Fecker wurden für weitere vier Jahre einstimmig wieder in Ihre Ämter gewählt. Anschließend konnte Andreas Dettmer eine Ehrung vornehmen: Marvin Giegling wurde für seine hervorragenden sportlichen Leistungen mit der silbernen Verdienstnadel des Vereins geehrt. Schließlich ergriff der 3. Vorsitzende, Marcus Göde, das Wort und berichtete, dass die Stuhrer Schützenvereine aus Brinkum, Fahrenhorst, Heiligenrode, Malsch, Moordeich und Stuhr zusätzlich zum Gemeindepokalschießen einen Ball der Stuhrer Schützenvereine planen. Dieser soll am Sonnabend, 13. April, im Gasthaus Meyerhof in Heiligenrode gefeiert werden.

Weitere anstehende Termine sind der Bezirksball in Lahausen am 23. März, das Gemeindepokalschießen und der oben erwähnte Ball der Stuhrer Schützenvereine am 13. April, das Anschießen am 30. März sowie eine Spargeltour am 27. April. Das Schützenfest geht vom 19. bis 21. Juli über die Bühne. Im Rahmen dessen findet am 20. Juli das Kreisschützenfest in Stuhr statt. Die Damengruppe feiert im August ihr 50-jähriges Bestehen.