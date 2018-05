Das fängt schon bei einer Krone an. Für die teuerste Variante, eine Vollkeramik-Krone, müssen Patienten bis zu 1400 Euro überweisen. Zwischen 600 und 900 Euro berechnet der Zahnarzt für die Überkronung von zwei Zähnen. Richtig teuer wird es bei Zahnimplantaten, die mehrere tausend Euro kosten können, erst recht, wenn noch ein Knochenaufbau nötig ist.

Seit 2005 übernehmen die gesetzlichen Kassen beim Zahnersatz nicht mehr wie in der Zeit davor 50 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten, sondern zahlen je nach Befund eine Pauschale. Auch bei aufwendigen Maßnahmen wie Implantaten gibt es nur eine Pauschale zur Regelversorgung. In diesem Fall ist dann die eigene Zuzahlung besonders hoch. Wer nachweisen kann, dass er fünf Jahre in Folge regelmäßig zur Vorsorge beim Zahnarzt war (Stempel im Bonusheft), erhält einen um 20 Prozent höheren Zuschuss. Sind zehn Jahre lückenlos dokumentiert, gibt es 30 Prozent mehr.

Wer hohe Summen für Zahnersatz und eine Zahnbehandlung auf hohem Niveau nicht aufbringen will, der braucht eine Zahnzusatzversicherung. Sie kommt für Zahnarzt-Leistungen auf, die von der gesetzlichen Kasse nicht getragen werden – von der Keramikfüllung statt Amalgam bis zur Goldkrone. Keine Zusatzversicherung im medizinischen Bereich ist so beliebt wie die Zahnzusatzversicherung. Rund 15,5 Millionen Verträge wurden bisher abgeschlossen. Durch eine Zusatzversicherung kann der Eigenanteil deutlich gesenkt werden. Nach Vorleistung durch die gesetzliche Krankenkasse erstattet die Versicherung je nach Tarif einen pauschalen Prozentsatz des gesamten Rechnungsbetrages oder der verbleibenden Kosten.

Es gibt sehr viele Zahntarife, bei Vorerkrankungen ist aber die Auswahl beschränkt. Das trifft insbesondere zu, wenn schon eine Parodontosebehandlung erfolgte. Im Beispielfall sind außerdem noch zwei Kronen vorhanden. Zahnlücken bestehen nicht. Auf Basis eines solchen Musterfalls wurden die Tarife berechnet (siehe Tabelle).

Die meisten Tarife in der Tabelle bilden keine Altersrückstellungen. Bei Zahnversicherungen ohne Altersrückstellungen steigen die Beiträge mit höherem Alter an. Nur der Tarif der Deutschen Familienversicherung (DFV) hat eine sehr begrenzte Beitragsstaffel, sodass die Prämien für den 60-Jährigen und den 45-Jährigen identisch sind. Bei Zahnzusatzversicherungen mit Altersrückstellungen entfallen diese Steigerungen weitestgehend und die Beiträge bleiben stabil. Dabei wird ein Teil des Beitrages verzinst zurückgelegt, um dann im Alter die Beiträge möglichst stabil zu halten.

Die durchschnittliche Erstattung im ersten bis achten Jahr ist auf der Basis eines Leistungskorbs berechnet, der je zur Hälfte Leistungen für Zahnersatz und für Behandlungen wie Zahnerhalt und Prophylaxe enthält. Diese Leistungen wie Zahnreinigung, Kunststoff-Füllungen, Vollkeramik-Krone und Implantat haben einen Gesamtwert von jeweils 6000 Euro, von denen die GKV nur rund 970 Euro übernommen hätte.

Der Prozentwert der Erstattung im ersten bis achten Jahr zeigt, wie viel der Tarif vom Eigenanteil erstattet. Die Begrenzungen, die die Versicherer in den ersten vier Jahren vornehmen, wurden dabei berücksichtigt. So werden bei Ergo Direkt und DFV maximal nur 250 Euro im ersten Versicherungsjahr und 500 Euro im zweiten erstattet. Großzügiger sind da Stuttgarter, Barmenia und R+V mit jeweils 1000 Euro im ersten und 2000 Euro im zweiten Jahr. Advigon verzichtet ganz auf eine Begrenzung.

Das höchste Erstattungsniveau mit mehr als 80 Prozent bieten die Tarife von Stuttgarter (Smile Zahn Premium), Münchener Verein (571, 572, 573, 574) und Ergo Direkt (ZAB, ZAE, ZBB, ZBE). Münchener Verein und der drittplatzierte Tarif von Ergo Direkt zeichnen sich zudem dadurch aus, dass keine Gesundheitsfragen gestellt werden. Das ist bei Vorerkrankungen von Vorteil. Auch die Tarife von R+V verzichten auf Gesundheitsfragen.

Alle vorgestellten Tarife leisten bei Zahnerhalt und Zahnersatz. Das zeichnet eine moderne Zahnzusatzversicherung aus. Denn 50 Prozent aller Zahnarztrechnungen entfallen auf den Zahnerhalt. Es ist deshalb immer besser, eine Police abzuschließen, die auch für Zahnerhalt aufkommt. Weitere wichtige Kriterien für den Erst-Check eines Tarifs sind: Wartezeit und Leistungsbegrenzungen in den ersten Jahren, Leistungen für die Prophylaxe wie professionelle Zahnreinigung, das Erstattungsniveau, Begrenzungen für Inlays und Implantate und die Mitversicherung des Knochenaufbaus beim Zahnersatz. Die Tarife von Münchener Verein, Ergo Direkt, DFV und R+V haben keine Wartezeit bei Zahnersatz. Bei den anderen Tarifen liegt sie zwischen sechs und acht Monaten. Die Behandlung darf erst nach diesen Wartezeiten beginnen. Ein rechtzeitiger Versicherungsabschluss zahlt sich also aus.