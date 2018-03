„Wenn der Rasen im Frühjahr schlecht und grau aussieht oder mehr Moos als Halme wachsen, besteht Handlungsbedarf“, sagt Jürgen Melle von der gleich-

namigen Samen-, Garten- und Zoohandlung an der Grüppenbührener Straße. Wer Probleme mit verkümmerten Pflanzen hat, findet bei dem Fachmann einen Rat und entsprechende Uten-

silien von standortgerechten

Sämereien über Gartengeräte bis hin zum passenden Pflanzenschutzmittel.

„Für die Verbesserung des Rasens gibt es drei Möglichkeiten: auf die richtige Weise düngen, vertikutieren oder neu anlegen“, sagt er. Wer vertikutieren möchte, sollte dies nicht zu früh tun. „Moos wächst schon ab einem Grad Celsius, Rasen erst ab zehn Grad. Es kann im Frühjahr also sein, dass nach dem Ausdünnen einfach neues Moos nachwächst, während der Rasen noch auf sich warten lässt“, erklärt Jürgen Melle. Wer düngt, der sollte Langzeitdünger verwenden, rät der Fachmann. „Wenn im

Sommer nochmals nachgedüngt wird, bleibt der Rasen länger richtig grün“, sagt er. Die Herbstdüngung verlangt dann einen Wirkstoff, der weniger Stickstoff, dafür aber Phosphate und Kali aufweist. Außerdem müsse das Laub stets vom Rasen entfernt werden. Manch ein Kunde frage nach, ob das Kalken sinnvoll sei. Doch die Wirkung trete erst langsam ein. „Düngen ist effektiver“, schildert Jürgen Melle.

Ist der Rasen in einem zu schlechten Zustand, kann unter Umständen nur noch das

Neuanlegen der Fläche helfen. „Wer Rollrasen ausbringt, sollte den Untergrund zuvor düngen und dann viel wässern“, so

Melle. Bei der Aussaat müssen unterdessen die zum Standort passenden Grassamen gewählt werden. Während des Ausbringens der Sämereien sollte gleich Dünger eingearbeitet werden, damit der Rasen robust ist und man lange Freude am heimischen Grün hat.