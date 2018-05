Rita Wegg, ehrenamtlich tätig in Weyhe, Niedesachsen (Jonas Kako)

Welche ehrenamtlichen Aufgaben Rita Wegg in den vergangenen Jahren übernommen hat, lässt sich kaum noch aufzählen. Die Liste würde sicherlich ein Heft füllen, vor allem, wenn dazu gleich noch eine Erklärung der mannigfachen Tätigkeiten mitgeliefert würde. „Das fing 2006 an, als ich Mitglied beim Sozialverband Deutschland wurde“, sagt die agile 71-Jährige aus dem Weyher Ortsteil Dreye.

Zuvor war die Verwaltungsfachfrau für den Bremer Senat und bei einer Baufirma tätig, dann an Krebs erkrankt und hatte versucht, bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) einen Antrag auf Teilerwerbsunfähigkeit durchzubekommen. Das klappte nicht, aber sie bekam den Tipp, es bei eben jenem Sozialverband Deutschland (SoVD) zu versuchen, die dabei behilflich sein könnte. „Und innerhalb von 14 Tagen war der Widerspruch erledigt“, erinnert sich Rita Wegg. Seitdem ist sie vom Verband und von der SoVD-Beratung überzeugt.

Rita Wegg hat eine Vielzahl an Projekten umgesetzt. (Jonas Kako)

Also wurde sie aktiv – und nach zwei Jahren Mitgliedschaft in den Ortsverbands-Vorstand Kirchweyhe gewählt, wo sie auch jetzt noch Vorsitzende ist. Seitdem erlebt dieser Ortsverband einen richtiggehenden Aufschwung. Stolz kann sie vermelden: „Damals gab es 347 Mitglieder, heute sind wir 1048.“

Das Wachstum führt sie selbst auf die vielen Angebote der Gruppe zurück. „Wir sind kein Kaffee trinkender Verein“, betont sie. So bringt sich der Ortsverband in zahlreichen sozialen Projekten in der Gemeinde Weyhe ein. Die Kirchweyher haben etwa im Sommer 2008 die Lesepatenschaft „Gut tun macht Schule – Senioren helfen Schülern – Schüler helfen Senioren“ ins Leben gerufen. Das Projekt soll den Dialog zwischen den Generationen fördern. „Durch das Projekt haben wir viele Mitglieder gewonnen, die keinen Unterstützungsbedarf haben“, sagt Rita Wegg.

Tatsächlich wurde sie selbst durch eine ganz besondere Einladung geehrt: „Gemeinsam geht’s – Menschen helfen Menschen“ – unter diesem Motto hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 rund 200 ausgewählte Ehrenamtliche aus ganz Deutschland zum Empfang nach Berlin eingeladen. Mit dabei: Rita Wegg, die vom SoVD-Bundesverband aufgrund ihrer Initiative „Gut tun macht Schule“ vorgeschlagen worden war.

Drei Mal hat der SoVD – der auch im Seniorenbeirat der Gemeinde vertreten ist – unter Weggs Federführung die Sozial- und Gesundheitsmesse auf dem Marktplatz von Kirchweyhe veranstaltet. „Mit großem Erfolg“, wie die Vorsitzende unterstreicht. Seitdem sie sich allerdings als Verantwortliche zurückgezogen hat, gab es keine neue Auflage mehr. Aber andere Aktionen waren Weggs Idee und Organisationstalent zu verdanken wie Knochenmark-Typisierungsaktionen, ein generationsübergreifendes Wohnprojekt oder kulturelle Benefizprojekte. Als wahre Publikumsmagnete haben sich etwa 2009 das Shantychor-Festival und die Aufführung der Verdi-Oper Nabucco eines polnischen Ensembles auf dem Weyher Marktplatz mit 1500 Besuchern erwiesen.

Zu ihrem weiterhin sicherlich zeitraubenden Engagement für den SoVD, bei dem sie dann auch im Kreisverband tätig wurde, kam 2013 die Gründung der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege dazu. „Das ist wie ein Fulltime-Job“, schmunzelt Wegg, aber augenscheinlich macht es ihr Spaß.

Vor zwei Jahren wurde das Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in den Berufsbildenden Schulen Syke (BBS) auf Initiative der Zukunftswerkstatt eröffnet. „Ambulant vor stationär oder Zuhause hat Zukunft, das ist der Wunsch vieler Menschen auch im Landkreis Diepholz“, ist sich Wegg sicher. Die Entscheidung dafür werde mit der Einrichtung der Dauerausstellung im Kompetenzzentrum erleichtert, meint sie. Es handelt sich um eine Kooperation der Zukunftswerkstatt mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Syke und den BBS.

Zuvor hatten viele Mitglieder des Vereins festgestellt, dass es im gesamten

Landkreis keine Möglichkeit gab, sich neutral über Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten für Senioren oder Menschen mit Behinderungen zu informieren. Die Zielgruppen sind nun Betroffene und deren Angehörige, Senioren- und Pflegestützpunkte, Senioren-Service-Büros, Beschäftigte im Pflegebereich, Pflegeschüler, Vereine, Verbände, Behinderten- und Seniorenbeiräte, Selbsthilfegruppen, Auszubildende im Handwerk,

Handwerker, Planer, Architekten, Bauträger und alle weiteren Interessierte in der Region.

Die Besucher des Kompetenzzentrums können vor Ort Produkte, technische Hilfsmittel zum barrierefreien Leben sowie bauliche Wohnraumanpassungen anschauen und ausprobieren sowie eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen. Die Ausstellung leistet mit ihrem Angebot einen Beitrag zur Inklusion von Menschen mit den entsprechenden Bedarfen, von älteren und behinderten Menschen bis hin zu jungen Familien, die mit weniger Hürden in ihrem Wohnumfeld leben möchten. Die vierte Messe steht schon fast, sie findet im November in den BBS statt.

Mittlerweile sind in der Zukunftswerkstatt neben dem Kompetenzzentrum weitere Arbeitsgemeinschaften aktiv, also neben Pflege oder Gesundheit auch Neue Wohnformen, Inklusion und die Imagekampagne Ausbildung Pflege. Letztere läuft noch bis Ende Mai – und das mittlerweile schon im vierten Jahr im Profilunterricht Gesundheit und Soziales in den neunten Realschulklassen der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe. Desweiteren gibt es eine Arbeitsplatzinitiative Pflege für Flüchtlinge. Dafür wurde ein Netzwerk mit Akteuren aus dem Bereich Integration sowie mit stationären Pflegeeinrichtungen im Norden des Landkreises Diepholz geschaffen.

Rita Wegg ist stolz über die Erfolge: „2016 haben 46 Flüchtlinge und 2017 insgesamt 20 Flüchtlinge einen Praktikums- beziehungsweise Hospitationsplatz in der Pflege oder Hauswirtschaft in stationären Einrichtungen bekommen.“ Und sie fährt fort: „Dem Netzwerk gehören mittlerweile 55 Mitglieder an, aus dem stationären Pflegebereich, Vertreter des Bereichs Ordnung und Soziales der Kommunen aus dem Nordkreis, die Koordinierungsstelle für Integration im Landkreis, die Agentur für Arbeit, Flüchtlingsnetzwerke, Bildungsträger, die Altenpflegeschule und die Gesundheitswirtschaft Nordwest.“ Nun wurde beschlossen, die Initiative auch auf den südlichen Landkreis Diepholz auszudehnen.

Zu weiteren regelmäßigen Aktivitäten zählen Pflegekurse für an Demenz erkrankte Angehörige, dazu auch Vorträge und ebenso zum Pflegeberufegesetz. Oder das Erstellen eines Wegweisers zum Thema „Ein Leben lang zu Hause wohnen – barrierefreies Leben im Landkreis Diepholz“. In Kooperation mit dem WESER-­KURIER bereits in der zweiten Auflage erschienen ist übrigens der „Wegweiser Wohnen im Landkreis Diepholz“.