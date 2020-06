Barbara Streisand (Bild) machte der Tochter des durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen Aframerikaners George Floyd ein ganz besonderes Geschenk: Gianna Floyd ist nun Disney-Aktionärin. (2013 Getty Images / Uriel Sinai)

Der Disney-Konzern hat seit Kurzem eine neue, ganz besondere Aktionärin. Sie ist äußerst jung und versucht gerade einen echten Schicksalsschlag, nämlich die Tötung ihres Vaters, zu verkraften. Gianna Floyd, Tochter des durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen George Floyd, postete auf Instagram ein Bild, in dem sie stolz das Geschenk einer Hollywood-Ikone präsentierte: Niemand Geringeres als Barbra Streisand, Schauspiel-Legende und Oscar-Gewinnerin, schickte Gianna ein Aktien-Paket von Disney. Die 78-Jährige, die auch als Sängerin tätig ist, legte mit „My Name is Barbra“ von 1965 sowie „Color Me Barbra“ von 1966 auch noch zwei musikalische Präsente bei.

Der Instagram-Account von George Floyds Tochter hat Stand Montag über 48.000 Follower. Auch Oprah Winfrey und Michelle Obama bekundeten bereits ihre Unterstützung. Gianna ging den Schritt in die Social-Media-Öffentlichkeit, um an ihren Vater zu erinnern und sich gegen Polizei-Brutalität auszusprechen. Unter anderem findet sich in ihrem Feed ein Bild, auf dem sie ein Schild mit folgender Aufschrift hochhält: „Hört auf, unsere Väter zu töten!“

Zudem wurde eine Funding-Internetseite für sie eingerichtet, die mittlerweile ihr Ziel von zwei Millionen US-Dollar erreicht hat. „Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung“, ließen Gianna und ihre Mutter Roxie Washington über Instagram verlauten. Die beiden haben zudem eine Stiftung gegründet, mit der Menschen Karten, Bilder und Geschenke versenden können.