Die Serie „Game of Thrones“ ist längst zu Ende - anders als Autor George R.R. Martin mit seiner literarischen Vorlage „Das Lied von Eis und Feuer“, für die noch zwei Bände ausstehen. Jetzt scheint der notorische Langsamschreiber zumindest die Corona-Krise, die er in einer einsamen Berghütte verbringt, für sich genutzt zu haben. Wie er in seinem Blog schreibt, komme er mit dem Schreiben an „The Winds of Winter“, dem vorletzten Band der Fantasy-Saga, gut voran: „Die erzwungene Isolation hat mir beim Schreiben geholfen. Ich verbringe jeden Tag einige Stunden damit, für 'Winds Of Winter' zu schreiben, und ich mache stetig Fortschritte“, so der 71-Jährige.

Die Fans müssen dennoch Geduld beweisen. „Aber nein, das heißt nicht, dass das Buch morgen fertig ist und in der kommenden Woche veröffentlicht wird“, bloggt Martin. „Es wird ein dicker Wälzer, und ich habe noch einiges vor mir.“ Zurzeit verbringe er viel Zeit mit Cersei, Asha, Tyrion, Ser Barristan und Areo Hotah und werde und in der kommenden Woche nach Braavos zurückkehren. Er hoffe, dass das Werk in den USA 2021 erscheinen könne. Sein letztes Buch, „Ein Tanz mit Drachen“, kam bereits 2011 in die Läden. Wann er die Buch-Reihe abschließen werde, bleibt offen. Nur der Titel des Abschlussbands steht fest: „A Dream of Spring“.

Fast wehmütig blickt Martin in seinem Blog auf die Anfangsjahre von „Das Lied von Eis und Feuer“ zurück. „Natürlich wünschte ich mir, es ginge schneller. 1999, als ich mitten in der Arbeit zu 'Schwertgewitter' steckte, habe ich im Schnitt 150 Seiten des Manuskripts in einem Monat geschrieben. Ich fürchte, dieses Tempo werde ich nie mehr erreichen. Im Nachhinein betrachtet weiß ich nicht, wie ich das damals gemacht habe.“ Das Buch „Schwertgewitter“ ist der dritte Band der Saga und erschien im Jahr 2000.