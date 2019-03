Das Telefon steht bei Renate Daoud, Inhaberin des ambulanten Pflegedienstes, selten still. (Monika Fricke)

April, feiert der ambulante Pflegedienst aus Osterholz-Scharmbeck einen runden Geburtstag. Das Konzept von Renate Daoud: Qualität, Pünktlichkeit und fachliche Kompetenz haben sich in zwei Jahrzehnten bewährt. „Ich möchte eine optimale Pflege anbieten, die machbar ist“, sagt die Inhaberin.

Am 1. April 1999 gründete sie mit zwei Kolleginnen das PflegeTeam 2000. Erste Räume fanden sie in der Bahnhofstraße 62. Es folgte ein Umzug in die Teichstraße 11 und als diese Räumlichkeiten bald nicht mehr ausreichten, zog das Pflegeteam in die Sandbeckstraße 12. „Wir sind ständig gewachsen“, erläutert die examinierte Krankenschwester und Pflegedienstleiterin. Das zeige, dass der Bedarf an häuslicher Pflege angestiegen sei. Heute verzichteten immer mehr ältere Menschen auf einen Umzug ins Pflegeheim. „Eine häusliche Rundumbetreuung bietet die Chance, das gewohnte Leben daheim so lange wie möglich fortzuführen und damit die sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten“, sagt Daoud.

Der Regenbogen im Firmenlogo drücke die Hoffnung aus, ohne die Menschen nicht leben können, erläutert die Pflegedienstleiterin.

Das Team erhöhte sich von anfangs fünf auf 21 Mitarbeiter und setzt sich zusammen aus examinierten Pflegekräften, Hauswirtschaftshilfen, Pflegehelferinnen und einem Hausmeister. Seit nahezu von Beginn an gehört die stellvertretende Pflegedienstleiterin Katrin Höhn zum Team. Fast 20 Jahre arbeitet Iris Schulz-Denecke dort als Hauswirtschaftskraft. Zudem beschäftigt Daoud mehrere langjährige Pflegekräfte – darunter einen examinierten Krankenpfleger. „Er ist sehr beliebt bei der Kundschaft“, sagt die Inhaberin.

Beratung und Begleitung

„Ich habe leider nicht mehr genügend Mitarbeiter“, sagt Daoud. Es sei schwierig geworden, für die Teilzeitjobs passendes Pflegepersonal zu finden. Einigen Kunden musste sie aus Personalmangel bereits kündigen. „Ein Dienstauto steht unbenutzt auf dem Hof“.

„Wir praktizieren seit jeher die Bezugspflege: Für einen Kunden sind abwechseln zwei Stammpflegekräfte zuständig “, erläutert sie. Somit werde ein ständiges Rotieren der Pflegekräfte nahezu ausgeschlossen. Dank eines gut funktionierenden Pflegemanagements und einer kontinuierlichen Weiterbildung basiere die Pflege auf Professionalität, Zuverlässigkeit und Menschlichkeit, sagt die Inhaberin. Vor der Pflege stehe stets das ausführliche Gespräch mit dem Betroffenen beziehungsweise den Angehörigen. Danach werde ein individueller Pflegeplan erstellt. Im Pflegevertrag werden die Leistungen und die mit den Krankenkassen ausgehandelten Preise festgehalten. Ob Behandlungspflege oder Grundpflege, hauswirtschaftliche Versorgung oder ein begleitender Spaziergang – alles sei beim ambulanten Pflegedienst möglich.

Trotz der bestehenden Personalknappheit und schwierigen Situation machen die Pflegekräfte mit Leib und Seele weiter: „Wir bekommen täglich den Dank unserer Patienten und Kunden“ – das sei Motivation und Ansporn genug, nicht aufzugeben.

Heute feiert das Team mit einigen Kunden und Patienten bei Kaffee und Kuchen das 20-jährige Bestehen im eigenen Gemeinschaftsraum in der Sandbeckstraße 12. Am Wochenende hat Daoud alle Mitarbeiter ins Hotel Zur Alten Börse eingeladen, um mit ihnen den runden Geburtstag des ambulanten Pflegeunternehmens zu feiern und zurückzublicken.